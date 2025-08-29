El gobierno provincial de Java Central continúa aumentando una mejor gestión de residuos

SEMARANG (Antara) – El Gobierno Provincial Central de Java (Gobierno Provincial Central de Java) declaró que continúa mejorando la gestión de residuos en el área local de lo que se ha hecho hasta ahora, donde el 41.11 por ciento de las pilas de residuos en la región están bien manejadas.

Java Central -Gobernador Ahmad Lutfi, en un comunicado en Semarang, el viernes, su partido continúa implementando diversas estrategias para administrar el desperdicio de los residentes.

Según él, el vertedero en Java Central alcanzó los 6.33 millones de toneladas según los datos en 2024. De estos, el 41.11 por ciento o 2.60 millones de toneladas de residuos está bien administrado, mientras que el 58.8 por ciento restante no está manejado adecuadamente.

No menos del 58.8 por ciento o 3.73 millones de toneladas de desechos que no se han gestionado se subdividen en desechos enterrados en el vertedero con un sistema de depósito abierto (decisión abierta) a 21.80 por ciento o 1.38 millones de toneladas.

Posteriormente, los residuos se descargan en el medio ambiente, como incendios (combustión abierta), eliminación ilegal (bombo ilegal) y se despiden en una agencia de agua con 37.09 por ciento o 2.36 millones de toneladas.

Con respecto a los desechos bien administrados, incluida la reducción de los desechos, como restricciones, reciclaje de re -RE -REE y reciclaje de 20.04 por ciento o 1.27 millones de toneladas.

Posteriormente, se maneja mediante el tratamiento de residuos, como el procesamiento de materias primas o fuentes de energía, y se lleva a TPA con un sistema de «control de control/vertedero sanitario» del 21.07 por ciento o 1.33 millones de toneladas.

Lutfi admitió que la debilidad de la gestión de residuos en el distrito/ciudad fue causada por varios factores, incluido un pequeño presupuesto para tratar los desechos en cada distrito/ciudad.

La situación se acompaña de técnicos operativos, como el número de instalaciones de gestión de residuos limitados, la era del uso de la tierra, se ha utilizado, la falta de disponibilidad de la tierra, así como las instalaciones de transporte y los equipos pesados ​​para desechos limitados.

Para apoyar el programa 2029 Zero Waste lanzado por el presidente Prabowo Subianto, ha generado varios pasos de gestión de residuos en Java Central.

Primero, la formación de una finalización de residuos del grupo de trabajo (Fuerza de Tarea) a través del decreto número 100.3.3./177 el 24 de junio de 2025. En segundo lugar, en segundo lugar, la preparación de una aceleración del mapa de ruta de la finalización de los desechos que se registra en el decreto número 100.3.3/220 el 23 de julio de 2025.

«El mapa de ruta se divide entre el Regente y el Alcalde. Luego hay 88 pueblos de desechos en Java Central/Pueblos que pueden ser probados», dijo.

En tercer lugar, la replicación de la comunidad de «mejores prácticas» basada en la gestión comunitaria, al menos tres ubicaciones piloto, a saber, la reutilización, el reciclaje, los sitios de gestión de residuos de reciclaje (TPS3R), Pemalang Regency, Banyumas TPS3R y Banjarnegara Waste.

Además, Lutfi también admitió que había alrededor de 11 empresas del extranjero que ofrecen un sistema de tratamiento de residuos, incluidos nueve de China, una de árabe y otra de Europa.

Del número de empresas o inversores, un promedio de 1,000 toneladas de residuos es en promedio, aunque la capacidad de los desechos en cada distrito/ciudad es un promedio de 200-300 toneladas.

