El gobierno provincial de Java Central alienta el espacio directo a convertirse en un centro creativo

PURWOKERTO (Antara) – El gobierno provincial de la Java Central apreció el éxito de los 2025 Heterofest en Purwokerto, Banyumas Regency, y alentó el desarrollo de hetero espacio de un espacio de trabajo conjunto (espacio colaborativo) Convertirse en un centro creativo (centro creativo) cuya escala es más amplia.

«El gobernador ha expresado una apreciación extraordinaria por la implementación de esta actividad. Esto muestra que la colaboración es una fortaleza, convirtiéndose en una mayor cooperación mutua que solo el aspecto financiero del apoyo de APBD», dijo el jefe de la cooperativa cooperativa UKM) o el centro de Java, la provincia de Banyumas, Banyumes, la tarde, los billetes de la tarde.

Según él, la colaboración debe ser apoyada y replicada como la mejor práctica (Mejor práctica) a otros lugares.

Dijo que, según una evaluación durante aproximadamente cinco años, activa en Java Central, Hetero Space ahora tiene tres ubicaciones (Semarang, Solo y Banyumas) y ha alcanzado a más de 250 empleados con más de 60,000 beneficiarios.

«La presencia de hetero espacio puede hacer un contenedor conjunto para los empleados en el centro de Java. Esto también puede ofrecer un amortiguador entre las necesidades de la comunidad y el ecosistema de la economía creativa con los jóvenes, con puesta en marcha«Dijo.

Dijo que el desarrollo como centro creativo se hizo importante para aumentar el papel del hetero espacio.

‘No está solo espacio colaborativoUn lugar para acomodarlos a trabajar juntos, pero para convertirse en Centro creativo. Más en general, cómo podemos acomodar el centro que conecta las necesidades de las industrias creativas y las instalaciones existentes «, enfatizó.

DWI dijo que esto incluía la adición de capacitación en experiencia, presentó a los mejores mentores y a las comunidades facilitadas como comunidades de cocina (cocinar) colaborar.

Mientras tanto, el gerente del proyecto Hetero Space Banyumas, Irfan Bahtiar, explicó que el Heterofest 2025 duró dos días, 26-27 de septiembre, con alrededor de 16 sesiones de eventos.

«Este evento es en realidad una continuación del título cultural organizado por Friends of the Province dos días antes, y continuó extender Desde nosotros, habitación recta, para sostener a Heteropestra en los dos días «, dijo.

Dijo que la serie de actividades incluía lugar de trabajo Entrenamiento creativo, Canva y Capcut, proyecciones de películas, a la interpretación del ballet de Jakarta BNS Swantara, que se convirtió en lo más destacado del evento el viernes (9/26 de la noche con visitantes estimados que alcanzan un rango de 3000-3,500 personas.

Según él, los visitantes estimados fueron creados debido al desarrollo de las artes escénicas en Banyumas, especialmente el ballet, mientras que «cálido» fue visto por varios festivales de arte y culturales locales que siempre fueron visitados por los visitantes.

«Para el evento que es gratuito esta noche, hay todos, señor gratuito. Hay algunos (eventos) que cobramos, especialmente por la capacitación, de modo que el interés de los participantes se compila más y aquellos que aprenden estarán más enfocados», dijo Irfan.

