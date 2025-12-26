El Gobierno Provincial de Java Central afirmó que las mejoras totales de carreteras y puentes ascendieron a 2.440,12 kilómetros.

Semarang (ANTARA) – El gobierno provincial de Java Central ha declarado que las mejoras totales de carreteras y puentes realizadas en la región este año alcanzaron los 2.440,12 kilómetros.

Hanung Triyono, jefe del Departamento de Obras Públicas, Carreteras y Asentamientos Humanos de Java Central (DPU BMCK), en Semarang, dijo el viernes que el estado de las carreteras provinciales era estable en un 94,01 por ciento.

Se han completado al menos 27 paquetes de mejora de carreteras por valor de 484,65 mil millones de IDR, además de 52 paquetes de reparación y mantenimiento de carreteras y puentes por valor de 315,42 mil millones de IDR en casi todos los rincones de la provincia.

Se da prioridad a una serie de rutas estratégicas. Por ejemplo, la sección Semarang-Godong se convirtió en una ruta importante cuando el Kaligawe Pantura de Semarang se inundó.

Luego, la calle Brigjen Sudiarto en la ciudad de Semarang, que está llena de vehículos que se dirigen a Mranggen-Demak todos los días, también está en la lista de mejoras.

«El paquete de mejora de Semarang-Godong en el área de Mranggen se ha completado. La carretera Brigjen Sudiarto en la ciudad también se ha completado y es segura para recorrerla», dijo.

Sin embargo, dijo que la construcción de carreteras no se detendrá una vez que se complete el proyecto, ya que la temporada de lluvias es una prueba en sí misma, reduciendo la durabilidad de las carreteras entre un 1 y un 2 por ciento, especialmente en pavimentos viejos.

Por esta razón, la BMCK DPU ha alertado a los equipos de respuesta rápida en nueve centros de gestión de carreteras que monitorean periódicamente las condiciones del campo. Si se produce un agujero, el objetivo es solucionarlo en un plazo máximo de 1 x 24 horas.

«Seguimos comprometidos con el objetivo de tener carreteras libres de baches, de acuerdo con las instrucciones del gobernador. Pueden aparecer nuevos baches debido a la lluvia, pero los abordaremos de inmediato», dijo.

Durante las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026, dijo, la preparación de las carreteras será crucial, y la Ruta de Java Central definitivamente estará lista para convertirse en una alternativa a la Ruta Nacional Pantura y la carretera de peaje.

Desde Brebes-Bantarsari-Tegal-Slawi-Jatinegara hasta Pemalang-Randudongkal, y luego al sur hacia Belik-Purbalingga, o al este hacia Sukorejo-Plantungan, se garantiza que todo estará en buenas condiciones.

La atención a las infraestructuras básicas ha sido una constante para los líderes de Ahmad Luthfi y Taj Yasin desde el principio, ya que poco después de su toma de posesión, el 20 de febrero de 2025, se dirigieron inmediatamente a las regiones y las inspeccionaron calle por calle.

«Lo primero que damos prioridad es la infraestructura básica y los servicios básicos», afirmó Ahmad Luthfi.

