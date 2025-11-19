El gobierno provincial de Java Central acelera la respuesta posterior al desastre y se prepara para reubicar a 424 víctimas del deslizamiento de tierra en Banjarnegara

Semarang (ANTARA) – El gobierno provincial de Java Central se está preparando para reubicar a 424 víctimas de deslizamientos de tierra en la aldea de Pandanarum, Banjarnegara Regency, desde campos de refugiados a viviendas temporales como un paso para acelerar la respuesta al desastre.

Después de la reunión de coordinación de la preparación para la gestión de desastres celebrada el martes en Gradhika Bhakti Praja, Semarang, el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, dijo que se habían preparado dos hectáreas de terreno en Banjarnegara para la construcción de un refugio temporal.

“Coordinaremos esto con el regente”, explicó.

Dijo que la medida debe realizarse de inmediato para que los residentes no permanezcan en los campos de refugiados por mucho tiempo.

Según él, el número de refugiados que serán reubicados es de 424 personas.

«Este alojamiento temporal estará disponible lo antes posible. Luego pensaremos en una vivienda permanente», enfatizó.

Además de Banjarnegara, dijo, también se están preparando reubicaciones para los residentes afectados por deslizamientos de tierra en la aldea de Cibeunying, distrito de Majenang, regencia de Cilacap.

«Para Majenang estamos preparando viviendas temporales y permanentes. Nuestro enfoque es primero la vivienda temporal», dijo.

Según Luthfi, las medidas de reubicación son parte de la gestión post-desastre, que debe ser rápida y planificada, con el apoyo de los gobiernos provinciales, distritales y municipales y de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB).

Mientras tanto, el diputado de Sistemas y Estrategia de BNPB, Raditya Jati, agradeció las medidas proactivas adoptadas por el gobierno provincial de Java Central.

«Ya no podemos esperar a que ocurra un desastre para responder. Java Central ha estado en movimiento desde el principio», afirmó.

Raditya destacó la importancia de que cada región cuente con un mapa de riesgos adaptado a las previsiones de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG), de modo que las zonas bajo amenaza de fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra sean visibles.

También dijo que aún se realizan Operaciones de Modificación del Clima (OMC) para reducir la probabilidad de precipitaciones extremas en zonas vulnerables.

«Esta es una prioridad para zonas con un potencial de precipitaciones de más de 300 milímetros por día», dijo.

