El gobierno provincial de Java Central abre una «línea directa» para denuncias de intoxicación en el menú MBG

Semarang (ANTARA) – El gobierno provincial de Java Central ha abierto un canal de quejas o «línea directa» con respecto al programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG) en la región, incluso si hay un caso de intoxicación en el menú de MBG.

La jefa del Departamento de Salud de Java Central, Yunita Dyah Suminar en Semarang, dijo el viernes que el público puede acceder al canal de quejas a través del 0811-2622-000.

A través de esta edición, el público puede informar, hacer preguntas o dar su opinión sobre el menú de MBG que reciben los estudiantes, las mujeres embarazadas, las madres lactantes y los niños pequeños.

Además de la «línea directa» del gobierno provincial de Java Central, dijo, los 35 distritos/ciudades también tienen canales de denuncia similares.

“Por ejemplo, el centro de llamadas SabreMaya de la Oficina de Salud de la ciudad de Magelang al 0851-4835-8535, el Informe rápido de la Oficina de Salud de Banjarnegara Regency al 0812-2900-1003”, dijo.

También está la línea directa de MBG de Blora Regency al 0811-2655-601 y la línea directa de MBG de la ciudad de Pekalongan al 0852-2615-0966.

El Servicio de Reclamaciones no sólo se ocupa de sospechas de intoxicación, sino también de quejas sobre la falta de disponibilidad del menú.

Aseguró que cada informe será seguido por el Ministerio de Salud, en coordinación con la Unidad de Servicio de Cumplimiento Nutricional (SPPG) y la Agencia Nacional de Nutrición (BGN).

«Por parte del Ministerio de Sanidad, por supuesto, nos comunicaremos primero. Lanzaremos una advertencia al obstinado SPPG e informaremos a BGN. Sin embargo, la decisión de detener o imponer sanciones sigue en manos de BGN», dijo.

Según él, la apertura de la línea directa es una forma de compromiso de los líderes regionales, desde gobernadores hasta regentes/alcaldes, para monitorear el éxito del programa MBG en Java Central.

En cualquier caso de sospecha de intoxicación por el menú MBG, dijo, el Ministerio de Salud y las partes relacionadas siempre realizan inmediatamente una investigación epidemiológica para determinar la causa.

Dio un ejemplo de un caso de presunta intoxicación por MBG en una zona de Java Central, que la Oficina de Salud de Java Central había coordinado con BGN.

«La acción de BGN es cerrar temporalmente los comedores. Los servicios a las escuelas también deben cerrarse (detenerse temporalmente, ed.) hasta que se tome una nueva decisión», dijo.

Si el SPPG reanuda sus operaciones, dijo, se realizará una revisión exhaustiva, especialmente en lo que respecta a la calidad del menú de MBG servido.

Yunita invita a todas las partes interesadas, desde padres, maestros hasta proveedores de alimentos, a continuar construyendo una comunicación abierta para que el programa MBG pueda tener éxito.

«Si los padres presentan quejas a los maestros, el SPPG debe estar preparado para escuchar y tomar medidas. Continuar cooperando con la Oficina de Salud en materia de limpieza del medio ambiente, manipulación de alimentos y otras instalaciones de apoyo», concluyó.

