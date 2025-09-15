El gobierno provincial central de Java intenta absorber la absorción de las compras APBD para no ser el fin de año

SEMARANG (Antara) – El gobierno provincial de la Java Central intenta absorber el gasto por los cambios en el presupuesto regional (APBD) del año fiscal de 2025 para no ser apretado al final del año.

«Esperamos que las actividades se puedan completar más tarde y no puedan ser ajustadas a fines de 2025. Siempre supervisaremos la entrega de bienes y servicios, que no excedan el año fiscal», dijo el lunes el Secretario Regional de la Provincia de Java Central en Sumarango en Semarang.

Esto se transfirió después de asistir a la reunión plenaria central de DPRD de Java, con respecto a la entrega de la decisión del liderazgo de DPRD de Java Central con respecto a la aprobación del orden/mejora de los resultados de la evaluación del Ministro de los Asuntos Interiores con respecto a los cambios en el APBD de Java Central.

En el uso de APBD -Enmendement 2025, dijo, el gobierno provincial central de Java todavía está considerando la instrucción presidencial número 1 de 2025 con respecto a la eficiencia del gasto en la implementación del presupuesto de ingresos y gastos estatales (APBN) y APBD 2025,

«Cuando sucedimos la instrucción presidencial número 1 de 2025, muchos presupuestos han sido desviados por gastos de infraestructura. Por riego, reparación escolar, orfanatos, etc.», dijo.

Mientras tanto, Selya Ari Nugraha, presidenta de la DPRD central de Java, dijo que la DPRD y el gobierno provincial central de Java habían discutido la enmienda de 2025 APBD al aprobar diferentes fases.

«Esperamos que después de la reunión plenaria haya una aceleración para la implementación de la enmienda APBD», dijo.

El objetivo, dijo Ari, para que los programas de prioridad establecidos por el gobernador de Java Central puedan apoyar su visión y misión, se puede realizar de inmediato.