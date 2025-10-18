El Gobierno pretende tener 1.285 aldeas inteligentes en 2025

Solo (ANTARA) – El gobierno continúa ampliando el acceso igualitario de PT PLN (Persero) a la electricidad en todo el país, apuntando a 1.285 aldeas brillantes para 2025.

Según la información recibida por ANTARA en Solo, Java Central, el Programa de Electricidad de las Aldeas (Lisdes) del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) tiene como objetivo el sábado la construcción de infraestructura eléctrica en 1.285 aldeas para finales de 2025.

Este paso es una manifestación concreta de la presencia del Estado para garantizar la justicia energética para todo el pueblo indonesio.

El Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, al revisar el progreso del Programa de Electricidad de las Aldeas y el lanzamiento de la Nueva Asistencia para la Instalación de Electricidad (BPBL) en la aldea de Bandar Jaya, Musi Banyuasin Regency, enfatizó el jueves (16/10) que la electricidad es un derecho de todos los ciudadanos.

Por eso el gobierno, junto con el PLN, se ha comprometido a brindar igualdad de acceso a la electricidad hasta 2030.

«El objetivo del presidente Prabowo, que hemos traducido en dirección política, es completar la distribución equitativa de la electricidad en toda Indonesia entre 2029 y 2030», dijo Bahlil.

El presidente Prabowo aspira a que 5.758 aldeas y 4.310 aldeas de toda Indonesia queden pronto libres de la oscuridad. El Gobierno vela por que este programa siga acelerándose para que todas las personas puedan disfrutar de la misma luz y utilizar la electricidad para mejorar su calidad de vida.

Según Bahlil, la construcción de infraestructuras eléctricas en zonas remotas no siempre resulta rentable para el PLN. Sin embargo, destacó que el Estado debe tener una presencia obligatoria para brindar igualdad de acceso a todos los ciudadanos.

«Así que el coste (de electrificar las aldeas) es bastante alto, pero el Estado debe estar ahí para proporcionar ese (alivio). El presidente está muy preocupado por cómo se pueden proporcionar servicios de electricidad como una forma de justicia social para todo el pueblo indonesio», explicó.

El director presidente del PLN, Darmawan Prasodjo, dijo que, de acuerdo con las instrucciones del presidente y del Ministro de Energía y Recursos Minerales, el PLN se compromete a completar la agenda de distribución de electricidad en las áreas 3T (fronterizas, ultraperiféricas y subdesarrolladas).

«La electricidad puede traer grandes cambios a la sociedad, desde la mejora del nivel de vida, el crecimiento económico de las aldeas hasta la apertura de nuevas oportunidades de empleo. El PLN está listo para implementar el mandato del gobierno de iluminar a todo el país sin excepción», dijo Darmawan.

Para electrificar 1.285 aldeas este año, su partido construirá infraestructura de red de media tensión a lo largo de 4.770 kilómetros de circuito (km), 3.265 kilómetros de red de baja tensión y estaciones de distribución de 94.040 kilovoltios amperios (kVA). A través de estos esfuerzos se espera que más de 77.000 familias puedan disfrutar de electricidad.

«Esto no es sólo un número, sino vidas que han cambiado. Los niños pueden estudiar por la noche, las pequeñas empresas pueden crecer y las aldeas se vuelven más prósperas», afirmó.

En el propio sur de Sumatra, hay once aldeas que forman parte de un total de 1.285 ubicaciones para el Programa Lisdes de Presupuesto Extra (ABT) 2025. De las once aldeas, siete están en el área de Musi Banyuasin, a saber, Bandar Jaya Village, West Epil Village, Kepayang Village, Mangsang Village, Muara Merang Village, Pangkalan Bulian Village y Sako Suban Village.

Rosidin, jefe de la aldea de Bandar Jaya, distrito de Sekayu, regencia de Banyuasin, expresó su gratitud porque su larga espera haya dado sus frutos. Hamlet 4 Sungai Putih pronto será electrificado a través del programa ABT 2025 Lisdes.

«La gente lleva casi diez años esperando. Gracias a Dios, en un futuro próximo se realizará la red eléctrica y las instalaciones de iluminación, especialmente para la comunidad. Estamos muy agradecidos al Presidente Prabowo y al Ministro de Energía y Recursos Minerales por su arduo trabajo en la presentación de este programa. Esta electricidad realmente ayuda a la economía del pueblo y ayuda a nuestros niños a aprender mejor», dijo emocionado.

Rohiya, un residente de Dusun 4 Sungai Putih que dependía de generadores para iluminarse por la noche a un costo de hasta 25.000 IDR por noche, expresó sentimientos similares. También espera que todo el proceso de electrificación de su pueblo pueda completarse pronto.

«Normalmente encendemos el generador entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m. WIB, cuesta 25.000 rupias por noche. Si no tienes dinero, estará oscuro. Esperemos que todos puedan instalar electricidad en nuestra aldea de forma segura y sin problemas», dijo.