El gobierno mantiene el dialecto de Muria a través de la competencia de diálogo de idiomas javaneses

KUDUS (Antara) – La Región X del Centro de Preservación Cultural (BPK) del Ministerio de Cultura de la República de Indonesia celebró una competencia de diálogo de idiomas javaneses «Dialek Muria» como uno de los esfuerzos para retener la cultura, así como espacio para que la generación más joven ame sus idiomas regionales.

Según él, «Muria Dialek» también es parte de la identidad del área de Muria, especialmente la regencia de Kudus.

Admitió que a veces olvidaba el idioma cuando era niño, pero en realidad el dialecto javanés Muria era típico y Nanggeni (señorita). De modo que agradeció al BPK de la Región X de Java Central y a la región especial de Yogyakarta por dar espacio a la generación más joven para mantener el idioma.

A través de esta actividad, espera que la comunidad esté más orgullosa de la riqueza de la cultura local. Hizo hincapié en que el idioma javanés está lleno de modales, ética y significados profundos que deben transmitirse a la generación más joven.

«El lenguaje siempre se desarrolla, especialmente con la muchas jerga. Pero no debemos olvidar la noble herencia de los antepasados. Debemos estar orgullosos de usar javanés, especialmente el dialecto de Muria», dijo.

Mientras tanto, la cultura de la cultura de BPK BPK Raden Wikko Harimurti, quien representó al jefe de la región de BPK X Central Java y Diy, explicó que esta competencia era parte de un intento de mantener la cultura indonesia.

Durante más de un mes de implementación, a esta competencia asistieron 34 grupos de cuatro distritos, a saber, Blora Regency envió ocho grupos, Jepara Nine Groups, Kudus ocho grupos y Pati Nine Grupos.

«Cada grupo consta de dos estudiantes de secundaria que tienen un diálogo con el dialecto javanés Muria. Del total de los participantes, los 10 mejores grupos pasaron con éxito a la gran ronda final», dijo.

A través de esta competencia, espera que los niños estén más orgullosos de usar idiomas locales. Además de practicar habilidades lingüísticas javanesas en Muria -Dialect, bueno y educado, también obtienen espacio para ser creativos y competir.

Los mejores cinco de los mejores fueron seleccionados de la fase del jurado. El primer ganador fue ganado por SMP Negeri 1 Tayu, Pati Regency, con un valor total de 1,646. Seguido de SMP Negeri 1 Dawe, Kudus, como el segundo campeón con un valor de 1,630, y SMP Negeri 1 Jepara ocupó el tercer lugar con un valor de 1.618.

Mientras tanto, el cuarto ganador fue obtenido por SMP Negeri 1 Jati, Kudus, con un valor de 1,611, y SMP Negeri 1 Jepara ganó el quinto lugar con un valor de 1.599.

Además, el jurado también apreció la apreciación de los diez mejores. El precio fue otorgado a SMP Negeri 5 Kudus, SMP Negeri 2 Cepu Blora, SMP Negeri 1 Keling Jepara, SMP Negeri 3 Blora y SMP Negeri 3 Kedung Jepara.

