El gobierno ha programado una prueba de habilidades académicas en la escuela primaria para abril de 2026

Kudus (ANTARA) – El gobierno ha programado la implementación de la Prueba de Competencia Académica (TKA) para el nivel de escuela primaria en abril de 2026, dijo el Ministro de Educación Primaria y Secundaria (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti.

“La ATR para las escuelas primarias estaba inicialmente programada para marzo de 2026. Sin embargo, como coincidía con el mes de Ramadán, la implementación se pospuso hasta abril de 2026”, dijo el viernes mientras asistía a la inauguración de la revitalización del edificio de la escuela primaria Muhammadiyah 1 Kudus.

Explicó que la implementación de TKA para el nivel de la escuela primaria será posteriormente competencia del gobierno del distrito/ciudad, mientras que para el nivel de la escuela secundaria será llevada a cabo por el gobierno provincial.

La preparación de las preguntas se realizará en colaboración entre el gobierno regional y el gobierno central.

“Las preguntas serán una combinación de preguntas preparadas por las regiones y preguntas del centro”, explicó.

Los resultados de la prueba de habilidades académicas serán uno de los componentes de evaluación en el proceso de Admisión de Nuevos Estudiantes (PMB), especialmente a través de la vía de desempeño. Además, la trayectoria de desempeño ahora tiene tres categorías principales.

Primero, el rendimiento académico, incluidas las boletas de calificaciones y las pruebas de habilidades académicas. En segundo lugar, los logros no académicos, como los deportes y las artes. En tercer lugar, este año se han añadido logros de liderazgo.

“Para la vía de rendimiento académico, además de las calificaciones del informe, también se considerarán los resultados de la prueba de aptitud académica”, dijo.

Sin embargo, enfatizó que la TKA no es obligatoria para todos los estudiantes. Los estudiantes que no toman TKA aún pueden usar las libretas de calificaciones como base para la evaluación.

«Sin embargo, la mayoría utilizará más tarde la TKA porque tiene un mayor nivel de objetividad en comparación con las boletas de calificaciones, algunas de las cuales los maestros son sodaqoh», dijo.

Con la implementación de TKA, el gobierno espera que el proceso de selección para la admisión de nuevos estudiantes pueda ser más justo, transparente y responsable, al tiempo que impulse mejoras en la calidad del aprendizaje en las escuelas primarias.

Lea también: Ministro de Educación Básica: Gobierno suma pizarrones interactivos en todas las escuelas