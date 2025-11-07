El Gobierno fomenta la eficiencia de puertos y vías marítimas para incrementar el PIB marítimo

Vista aérea de una fila de barcos atracados en el puerto de Tanjung Emas, Semarang, Java Central, el viernes (07/11/2025). El Ministro Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tiene como objetivo aumentar la contribución del sector marítimo al producto interno bruto (PIB) nacional del 8,1 por ciento en 2025 al 9,1 por ciento en 2029 aumentando la capacidad y eficiencia de los puertos clave y fortaleciendo la red de peaje marítimo, que es la columna vertebral de la logística nacional. ENTRE FOTOS/Aprillio Akbar/tom.