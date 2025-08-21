El gobierno está preparando el tratamiento de fuentes de petróleo ilegal de múltiples sector

BLORA (Antara) – El gobierno formó inmediatamente un equipo de validación multisectorial en el que los gobiernos centrales y regionales regionales estaban involucrados para superar el aumento de las fuentes ilegales de petróleo público, dijo el artista del jefe de la oficina regional de la Oficina ESDM Blora Hadi Susanto.

«Operación de fuentes de petróleo ilegales en la aldea de Gandu, distrito de Bogorjo, regencia Blora, además de causar incendios que también causaron problemas ambientales como resultado de sustancias peligrosas, los fluidos de hidrocarburos de la fuente de petróleo ahora contaminan la corriente del río», dijo en Blora el jueves.

Dichas condiciones, dijo, exigió una revisión por parte de la agencia autorizada y luego realizaron una gestión y monitoreo continuo.

Transferió la formación de un extenso equipo de equipos de validación, para que el problema de las fuentes de petróleo ilegales pueda tratarse correctamente, tanto en términos de comunidad legal, ambiental y social -económica.

«Este equipo de validación de múltiples sector pronto se formará para recopilar datos, evaluación y formular los siguientes pasos. De esta manera, el manejo no es solo de un aspecto, sino que incluye diferentes sectores de manera integrada», dijo.

Según él, la participación de diferentes agencias es absolutamente necesaria en vista de la actividad de las fuentes de petróleo ilegales a menudo tiene un impacto grave.

Además del riesgo de seguridad profesional, dijo, estas actividades tienen el potencial de dañar el medio ambiente y causar las pérdidas del estado.

Hadi dijo que el gobierno local apoya los pasos del gobierno central, de modo que las actividades futuras para el gerente de petróleo público pueden ser más ordenados y pueden ofrecer mayores beneficios para la comunidad.

«La esperanza, con esta sinergia múltiple, el problema de las fuentes de petróleo ilegales se puede resolver por completo mientras se crea una solución justa», dijo.

Relacionado con el incidente de archivos comunitarios en Blora, su partido no ha recibido un informe oficial.

Sin embargo, el desarrollo del tratamiento de eventos se ha obtenido regularmente del gobierno de Blora Regency.

«Para una mayor investigación, el manejo está siendo realizado actualmente por la Dirección de Petróleo y Gas (Ditjen Oil and Gas) junto con la Dirección -General de la Policía (Ditjen Gakkum) del Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales de Indonesia», dijo.

Hizo hincapié en que la autoridad para lidiar con la contaminación ambiental por completo bajo la agencia responsable del medio ambiente, mientras que la supervisión de actividades ilegales de petróleo es responsabilidad del Ministerio de Energía y Recursos Minerales junto con los Oficiales de Configeración Legales (APH).

«La perforación petrolera de la comunidad tiene un alto riesgo. La autoridad está completamente en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, por lo que la confirmación con respecto al manejo puede llevarse a cabo en el Centro. Cuando se trata de la gestión de residuos, será el imperio de las agencias ambientales», dijo.