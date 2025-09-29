El gobierno del gobierno de la Santísima Regencia Fids Obesidad Tratamiento infantil que no puede trabajar y la escuela

Kudus (Antara) -El Gobierno de Kudus Regency, Central Java, aseguró que los costos médicos de un niño de 9 años de la aldea de Prambat Kidul, el distrito de Kaliwungu, que experimentó obesidad, no podían ir a la escuela.

El vicepresidente regente de Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton, dijo que después de hacer una visita directa a la oficina de salud y al servicio social a la casa familiar del paciente. «Alhamdulillah, después de hablar de padres, acordaron que sus hijos fueron llevados al hospital para poder volver al monitoreo de la salud. Todos los costos médicos fueron apoyados por el Gobierno de la Santa Regencia», dijo, el domingo (9/28).

«Solía ​​ser seguido de manera rutinaria por pediatras, pero los últimos cuatro años nunca han sido tratados debido a costos limitados hasta que el peso de su hijo es de alrededor de 53 kilogramos con una nueva edad de 9 años», dijo.

Hizo hincapié en que los pacientes también necesitan ayuda psicológica además del tratamiento médico. Porque este niño no se forma correctamente en función de la información de sus padres. Entonces, además de los médicos, psicólogos o psiquiatras especializados deben apoyar el proceso de curación.

El pediatra Rsud Loekmono Hadi Kudus, el Dr. Arief Faiza, explicó que la condición del paciente era bastante compleja porque el paciente nació prematuramente y experimentó problemas con la articulación de la cadera, por lo que era débil en ambas piernas.

«La cirugía recomendada previamente recomendada y la fisioterapia de rutina, pero los últimos años se detuvieron para que estuviera sola. Esta condición causó obesidad», dijo.

Hizo hincapié en que el manejo debe llevarse a cabo completamente con pediatras, ortopedia, alimentos clínicos, nervios, rehabilitación médica y psicólogos.

«Si no se verifica, la obesidad puede activar el síndrome metabólico, la presión arterial alta, el colesterol, al riesgo de afecciones cardíacas», dijo.

Se sabe que un paciente llamado Zafira Nur Abuda (9) vino de una familia pobre. Sus padres, Kasiyan y Mufiha, solo trabajaron en trabajos extraños para mantener a sus cinco hijos.

«Estamos agradecidos de que el gobierno quiera ayudar. Esperamos que nuestros hijos puedan estar sanos y estar en la escuela como otros niños», dijo Mufiha.

El Vice Regent Bellinda espera que este caso se convierta en un aprendizaje conjunto para la importancia de la educación en salud desde una edad temprana.

«La obesidad no es solo una cuestión de alimentos excesivos, sino también la falta de actividades y conocimientos nutricionales. Alentamos a las personas a usar Posyandu, Puskesmas y programas de salud para el gobierno, para que los niños se vuelvan saludables», dijo.

Con el pleno apoyo del Gobierno de la Sagrada Regencia, se espera que el proceso de mantenimiento de Zafira continúe funcionando, para que el niño pueda regresar para tener la oportunidad de moverse y estudiar normalmente.