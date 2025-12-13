El gobierno del distrito planea plantar 3,2 millones de árboles para hacer que Jepara sea verde

Jepara (ANTARA) – El gobierno de Jepara Regency, Java Central, lanzó el «Programa de plantación de Jepara» coincidiendo con la conmemoración del Día Nacional del Amor por Puspa y los Animales (HCPSN) 2025 y tiene como objetivo plantar 3,2 millones de árboles para hacer que Jepara sea verde y reducir el número de áreas críticas.

«Este programa es un paso estratégico para reducir el área de tierras críticas y al mismo tiempo aumentar la conciencia pública sobre el medio ambiente», dijo el viernes el regente de Jepara, Witiarso Utomo, durante el lanzamiento del «Programa de plantación de Jepara» en el campo Oro-oro Bucu, distrito de Kembang, regencia de Jepara.

Según él, este programa es un esfuerzo importante para reducir la superficie de terrenos críticos y alentar a la gente a preocuparse más por el medio ambiente.

Según datos de 2024, la superficie terrestre crítica en Jepara es de 8.769,25 hectáreas. Consta de terrenos críticos con una superficie de 6.686,90 hectáreas y terrenos muy críticos con una superficie de 2.082,35 hectáreas. Se espera que esta condición se recupere gradualmente mediante movimientos planificados de plantas.

El regente dijo que la comunidad y el gobierno habían acordado un movimiento para plantar 800.000 semillas al año. Con este objetivo, Jepara quiere poder plantar 3,2 millones de árboles en cuatro años.

«Debemos amar la naturaleza para que ella también nos ame. Si se mantiene el equilibrio, nuestras vidas serán más seguras», afirmó.

También enfatizó la importancia de plantar diferentes tipos de árboles, incluidas plantas frutales que puedan aportar valor económico. Así pues, el movimiento ecologista no sólo tiene un impacto en el medio ambiente, sino que también beneficia a las personas que lo cuidan.

El regente agregó que a partir de 2027, el enfoque del gobierno regional será un presupuesto especial para la plantación de árboles para la mitigación de desastres.

«No sólo plantar, sino también hacer que los árboles crezcan. Eso es lo más importante», añadió.

Mientras tanto, el jefe del Servicio Ambiental de Jepara (DLH), Rini Padmini, afirmó que el Programa de Plantación de Jepara se convertirá en una agenda anual. Las semillas se suministran a través del vivero DLH y en colaboración con diversas partes.

Rini explicó que los tipos de semillas preparadas eran bastante diversos, desde plantas perennes hasta plantas frutales, como Sengon, Sea Pine, Ketapang, Avocado, Jackfruit, Durian, Tabebuya, Matoa y Breadfruit.

En la primera fase, este año se distribuyeron 18.572 semillas a seis subdistritos, con detalles del distrito de Kembang 10.118 semillas, el distrito de Keling 2.168 semillas, el distrito de Bangsri 2.664 semillas, el distrito de Pakis Aji 1.350 semillas, el distrito de Batealit 2.022 semillas y el distrito de Mayong 250 semillas.

«Esperamos que estas semillas no sólo se planten, sino que también se cultiven hasta que crezcan fuertes y proporcionen beneficios ambientales a largo plazo», afirmó.

