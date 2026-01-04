El gobierno del distrito de Pekalongan quiere priorizar el programa UHC como servicio de salud

Pekalongan (ANTARA) – El gobierno de Pekalongan Regency, Java Central, se ha comprometido a priorizar el programa del Sistema de Cobertura Universal de Salud como un servicio de atención médica para la comunidad.

El secretario regional de Pekalongan Regency, Yulian Akbar, dijo en Pekalongan el domingo que su partido había preparado un presupuesto de alrededor de 74.000 millones de IDR para poder garantizar la atención sanitaria pública.

“Incluso en medio de la presión financiera regional debido a la disminución de las transferencias a las regiones (TKD), estamos comprometidos a continuar implementando el programa de Cobertura Universal de Salud (CSU) en 2026”, dijo.

Afirmó que la política sanitaria del BPJS, que sigue evolucionando, requiere que los gobiernos regionales hagan ajustes, especialmente en términos de financiación.

Sin embargo, dijo que el gobierno regional tuvo cuidado de no sacrificar los derechos básicos de salud de la gente.

«Sí, aunque la situación financiera regional se ha corregido debido a la disminución del TKD, estamos asegurando que el programa UHC continúe funcionando. Esta es la prioridad del regente y el compromiso del gobierno regional», dijo.

Según él, su partido se enfrenta actualmente a una elección técnica entre implementar la prioridad UHC o la UHC. cortar. Si se aprovecha el programa prioritario UHC con un nivel de activación de participantes del 80 por ciento, el requisito presupuestario podría alcanzar aproximadamente 109 mil millones de IDR.

«Esto significa que necesitamos agregar alrededor de 35 mil millones de IDR. No es una cantidad pequeña para el APBD, especialmente si el gobierno también necesita financiar otros sectores como infraestructura, educación y otros programas prioritarios», dijo.

Dijo que también se experimentaron circunstancias similares en algunas otras regiones, por lo que su partido continuó trabajando con BPJS Health y los gobiernos de distritos/ciudades vecinos como Batang y Pemalang para encontrar la mejor solución.

Si bien existe la opción de ajustar la membresía a través de un mecanismo de corte, dijo, su partido se asegura de que ningún residente pierda repentinamente el acceso a la atención médica.

«Por lo tanto, no hay historias de residentes que de repente dejen de recibir atención médica. Todavía existe un mecanismo de detección y los servicios de salud pública siguen siendo la principal prioridad», afirmó.

