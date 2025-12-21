El gobierno del distrito de Demak ha construido 243 viviendas flotantes para los residentes afectados por las inundaciones.

Los residentes remolcan dos unidades de cimientos, con la ayuda del programa de casas flotantes, utilizando lanchas a motor hasta el lugar donde se construirán las casas afectadas por las inundaciones permanentes de las mareas (escorrentía de agua de mar en la tierra) en la aldea de Timbulsloko, regencia de Demak, Java Central, el domingo (21/12/2025). El Servicio de Vivienda y Área de Asentamiento de Demak (Disperkim) ha implementado un programa de proyecto piloto para construir casas para las víctimas de las inundaciones por mareas en varias zonas costeras de Demak Regency durante 2022-2025, con un total de 243 unidades que utilizan tecnología de vivienda superior del sistema de panel instantáneo (Ruspin) y casas flotantes por un valor total de 12,150 mil millones de IDR para hacer frente a este desastre. ENTRE FOTOS/Aji Styawan/tom.