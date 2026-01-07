El gobierno de Wonosobo Regency y Baznas brindan asistencia a los carroñeros

Wonosobo (ANTARA) – El gobierno de la Regencia de Wonosobo, junto con la Agencia Nacional Amil Zakat (Baznas) de la Regencia de Wonosobo, ha distribuido ayuda alimentaria básica y máscaras a los carroñeros en el Sitio de Eliminación Final (TPA) de Wonorejo.

«Esta actividad es parte del enfoque del gobierno de Wonosobo Regency en los grupos comunitarios que dependen de sus medios de vida en el área de Wonorejo TPA», dijo el miércoles el regente de Wonosobo, Afif Nurhidayat, en Wonosobo, Java Central.

Destacó la importancia de prestar atención a los aspectos de salud y seguridad de los residentes que realizan actividades diarias en el entorno del vertedero.

«Hoy estamos junto con Baznas para dar amor a nuestros compañeros recolectores que están todos los días en el vertedero. Recogen y clasifican los residuos que todavía se pueden utilizar. Sin ellos, la gestión de residuos sería mucho más difícil», afirmó.

Dijo que los recolectores de basura son socios de la Agencia de Medio Ambiente (DLH) para apoyar la gestión regional de residuos.

Por otro lado, las actividades que realizan conllevan altos riesgos para la salud.

«La basura fue sacada del auto, estaban esperando abajo y luego inmediatamente la desmantelaron. El riesgo de enfermedades es muy alto. Por eso les dije que la fumigación se debe hacer con regularidad, y darles mascarillas puede al menos ayudar a mantener su salud», dijo.

Dijo que si tuvieran más presupuesto se les podría ayudar con guantes o botas. Esto es importante para que los carroñeros puedan trabajar de forma más segura y saludable.

Dijo que el gobierno regional planea expandir el vertedero de Wonorejo para 2027 mientras continúa promoviendo la reducción de desechos aguas arriba.

«La gente ciertamente espera lograr cero residuos en sus hogares, aunque sea difícil. Pero debemos seguir siendo optimistas. Actualmente, los TPS3R se están construyendo en subdistritos y pueblos por fases para que menos residuos vayan a los vertederos», afirmó.

Destacó la importancia de optimizar la gestión de residuos en el vertedero para que lo que acabe en el vertedero sean realmente residuos.

«Esperamos que en el futuro los residuos que lleguen aquí sean filtrados. Si se puede aumentar la capacidad de procesamiento, sólo los residuos se arrojarán al vertedero», afirmó.

El presidente de Wonosobo Regency Baznas, Priyo Purwanto, explicó que esta asistencia era parte de un programa para utilizar el zakat derivado del zakat del Aparato Civil Estatal de Wonosobo Regency (ASN).

«Donamos zakat a amigos que trabajan en el campo de la limpieza, especialmente a los basureros. Realizamos esta actividad de forma rutinaria dos veces al año, y este año sumamos asistencia en forma de máscaras», dijo.

Dijo que la ayuda distribuida a los 20 recolectores se adaptó a sus necesidades de salud.

«Esto es parte del programa Baznas, es decir, Wonosobo Saludable. Hemos tenido en cuenta los contenidos que van desde las necesidades básicas, desde la leche hasta las mascarillas, porque la salud de los carroñeros es muy vulnerable, incluso a enfermedades como la tuberculosis», dijo.