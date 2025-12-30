El gobierno de Undip-Pemalang Regency construye una casa de desalinización de agua salobre en la costa

Semarang (ANTARA) – La Universidad Diponegoro Semarang, junto con el gobierno de Pemalang Regency, está construyendo una casa de desalinización de agua salobre en la zona costera de Pemalang Regency, especialmente en Blendung Village y Kaliprau Village, distrito de Ulujami.

El rector de la Undip, Prof. Dr. Suharnomo, dijo en un comunicado en Semarang el martes que las instalaciones residenciales son un esfuerzo conjunto para aumentar el acceso al agua potable para las comunidades costeras que enfrentan fuentes limitadas de agua apta para el consumo.

La casa desaladora de agua procesa agua salobre para convertirla en agua potable apta para el consumo público.

La máquina desalinizadora instalada tiene una capacidad de producción de aproximadamente 200 litros por día y puede ser utilizada por la comunidad.

«Se espera que la presencia de esta instalación reduzca la dependencia del suministro de agua de otras zonas, especialmente durante la estación seca», afirmó.

Dijo que la casa de desalinización había sido inaugurada y era parte del fortalecimiento de la cooperación entre Undip y el gobierno de Pemalang Regency.

Esta colaboración estuvo marcada por la firma de un memorando de entendimiento entre el Canciller de la UNDIP y el Regente de Pemalang, que incluye sinergias en educación, investigación y servicio comunitario.

En particular, a través de la implementación del tridharma de la educación superior para apoyar la mejora de la calidad de los servicios públicos y el desarrollo regional.

Para la Undip, afirmó, la participación en la construcción de casas desaladoras de agua es una forma de contribución real de las universidades para brindar soluciones basadas en la investigación cuyos beneficios son directamente sentidos por la comunidad, especialmente en las zonas costeras.

Según él, la cooperación entre universidades y gobiernos locales es la clave para responder a varios problemas fundamentales de la sociedad.

Con esta colaboración, la Undip quiere garantizar que los resultados de la investigación y la innovación desarrolladas en el campus puedan implementarse de forma realista y sostenible.

«Ojalá podamos seguir desarrollando esta asociación y realmente ayudar a la comunidad, especialmente a satisfacer las necesidades de agua potable en las zonas costeras», dijo.

Mientras tanto, el regente de Pemalang, Anom Widyantoro, expresó su agradecimiento por la colaboración con Undip.

Considera la existencia de la casa desaladora de agua como un paso importante para mejorar la calidad de vida de las comunidades costeras y como una oportunidad para desarrollar instalaciones similares en otros pueblos que las necesiten.

«Hemos probado esta agua procedente de desalación y la calidad es muy buena y apta para el consumo. En el futuro impulsaremos el desarrollo de esta tecnología en otras zonas», afirmó.

A través de esta colaboración, Undip y el gobierno de Pemalang Regency esperan que se pueda continuar la colaboración existente y se puedan crear otros programas que tendrán un impacto directo en el bienestar de la comunidad.

Lea también: Undip-Poltekkes Surakarta-Tailandia desarrolla prótesis de pies en Indonesia