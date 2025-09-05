El gobierno de Semarang Regency ha colaborado a WHC, la certificación Halal para MISMES continúa intensificando

SEMARANG, Java Central (Antara) – El Gobierno de la Regencia Semarang, Java central, continúa intensificando la certificación Halal para las empresas micro y pequeñas y medianas (MIPYME) trabajando junto con el Centro Walisongo Halal de Uin Walisongo Semarang.

El jefe de la oficina de Semarang Regency Cooperative, Micro, Industry and Trade Services Subroto en Semarang, dijo el viernes que la certificación Halal era muy importante.

Dijo que anteriormente había 15 actores de MSME que recibieron facilitación gratuita de certificación Halal, y esta vez había 75 empresas.

«Esta actividad es parte de los esfuerzos del gobierno local para alentar la competitividad de los productos locales, especialmente en los sectores micro y pequeños empresas», dijo.

Certificación Halal que facilita la capacitación y la capacitación en el sistema de garantía de productos Halal, ubicada en el Semarang Regency Plut Plut Plut.

«Esta es una forma de nuestra dedicación para aumentar la competitividad de las MIPYME y formar un ecosistema halal en la regencia de Semarang», dijo.

Debido a esta actividad, el gobierno de Semarang Regency espera que más personas de micro competencia tengan una certificación halal, para que puedan penetrar en un mercado más amplio, tanto a nivel nacional como en todo el mundo.

El vicepresidente de la Comisión B de DPRD de Semarang Regency dijo que Riswanto enfatizó la importancia de la certificación Halal como una estrategia para aumentar la competitividad de los productos MIPYME en medio de una competencia de mercado siempre fierna.

«MISMES en Semarang Regency puede aumentar la competitividad del producto, entonces una de ellas es a través de la certificación Halal», dijo.

El Director del Centro de Halal Walisongo Uin Walisongo Semarang Malikhatul Hidayah explicó que los certificados Halal ofrecen certeza y comodidad legales para los consumidores.

Dijo que esto estaba de acuerdo con el mandato de la ley número 33 de 2014 con respecto a la garantía del producto Halal.

«Esta capacitación no solo ofrece a los participantes información sobre el proceso de certificación Halal, sino que también ofrece educación con respecto al Sistema de Garantía de Productos Halal (SJPH), que es un requisito importante para la implementación de la certificación continua», dijo.

Mientras tanto, Sholikhul, uno

Los participantes en la actividad, así como el propietario del matadero de aves de corral (RPU), están agradecidos de que estén incluidos en la facilitación de la certificación Halal y con la esperanza de que su empresa sea más solicitada y sea conocida por el público.

