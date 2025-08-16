El gobierno de Regencia de Purbalingga apeló a los escaladores de Slamet que priorizaron la seguridad

PURBALINGGA (Antara) – El Gobierno de Regencia de Purbalingga (PEMKAB) a través del Servicio Juvenil Sports y Turismo (Dinporapar) atrajo a los escaladores del Monte Slamet que salvan el 80 aniversario de la Independencia de la República de Indonesia a la seguridad prioritaria.

«Por lo general, antes del 17 de agosto, muchas comunidades e individuos suben. Instamos a mantener el cuidado, retener las circunstancias físicas y cumplir con las reglas aplicables», dijo el sábado Dinorapar Purbalingga Regency R Budi Setiawan en Purbalingga, el sábado.

Afirmó que no obtuviera información del puesto de escalada Mount Slamet en Hamlet Bambangan, la aldea de Kutabawa, el distrito de Karangreja, Purbalingga, relacionado con la cantidad de escaladores que querían celebrar el 80 aniversario de la República de Indonesia en la parte superior de Mount Slamet.

Según él, esto se debió a la partida del grupo de escaladores que acaban de celebrar desde el sábado (8/16) de la noche a la noche. «Pero últimamente, cuando el sábado-domingo generalmente está ocupado, muchas personas suben a la cima de Slamet», dijo.

Dijo además que Dinorapar Purbalingga, junto con una serie de partes relacionadas, incluidas Basarnas Cilacap, había llevado a cabo una socialización de la seguridad al gerente del post de escalada para anticipar accidentes.

Según él, la apelación también fue transferida a los escaladores para prestar atención al estado de salud antes de ir a la montaña.

«El caso (los escaladores murieron en el Monte Slamet) que tuvo lugar antes no por un accidente, sino porque los escaladores tienen antecedentes de hipertensión. Por lo tanto, preguntamos si el estado de salud no es posible, no debería obligarnos a escalar», dijo.

Además de los factores de salud, dijo, también se deben ver las condiciones climáticas inciertas. En este caso continuó, porque la lluvia todavía cayó a menudo, de modo que la ruta de senderismo puede ser resbaladiza y el riesgo de deslizamientos de tierra corre.

«Es por eso que la seguridad sigue siendo la número uno», dijo.

Dijo que hasta ahora la actividad volcánica del Monte Slamet todavía estaba alerta, pero el interés de la comunidad en Klimmen seguía siendo alto.

En relación con esto, hizo un llamamiento a los escaladores para que presten atención a las recomendaciones del Centro de Volcanología y la Limitación de Desastres Geológicos (PVMBG) que no permitieron la actividad en un radio de dos kilómetros del Cráter de Mount Slamet.

«Esperamos que todos los escaladores sigan siendo disciplinados, retengan la limpieza y especialmente felicitaciones hasta que regresen», dijo Budi Setiawan.

