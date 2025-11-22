El gobierno de Purbalingga Regency está fortaleciendo el apoyo a los productores de café

Purbalingga, Java Central (ANTARA) – El Ministerio de Agricultura (Dinpertan) de Purbalingga Regency, Java Central, está fortaleciendo el apoyo a los agricultores para aumentar la productividad, ampliar las áreas de plantación y fortalecer el suministro de materias primas de café en varios subdistritos, tras el actual aumento de los precios del café.

«Vemos que el entusiasmo de los productores de café continúa aumentando. El gobierno de Purbalingga Regency, a través del Ministerio de Agricultura, está dispuesto a fortalecer la asistencia desde el cultivo, la poscosecha y la comercialización, para que aumente el bienestar de los agricultores», dijo el sábado el jefe del Ministerio de Agricultura de Purbalingga Regency, Prayitno en Purbalingga, Java Central.

Dijo que la superficie cultivada de café robusta en Purbalingga es de 1.682 hectáreas con una producción promedio de 188,3 kilogramos por hectárea, mientras que el arábica cubre una superficie de 98 hectáreas con una producción de 130,5 kilogramos por hectárea.

Aparte de esto, dijo, el Ministerio de Agricultura también está preparando una parcela de demostración de café de 1,9 hectáreas en la aldea de Cendana para impulsar la capacidad de los agricultores.

«Durante la actividad ‘Reunión del Café’ celebrada ayer viernes (21/11/2025) en Gasebo P4S (Centro de autoayuda de capacitación agrícola y rural) Sawah Gunung, aldea de Karanganyar, en la que participó la Comunidad de Productores de Café Purbalingga (Kompak), los agricultores mostraron un creciente interés en el cultivo del café, incluso entre las generaciones más jóvenes», dijo Prayitno.

Uno de los agricultores de la aldea de Gondang, Rusdi, admitió que el aumento de los precios del café en los últimos dos años había reavivado el entusiasmo de los agricultores.

Según él, esto se debe a que el precio del café cosechado en rojo ronda ahora las Rp. 75 mil rupias. 80.000 por kilogramo, mientras que el precio de la cosecha verde dura ronda las Rp. 55 mil rupias. 65 mil por kilogramo.

«En el pasado, cuando el precio del café rondaba entre 18.000 y 20.000 rupias (por kilogramo), los agricultores estaban decepcionados. Algunos incluso talaron sus cafetos con plantas de cardamomo, que tenían un mejor precio en ese momento», dijo.

Actualmente, los agricultores han comenzado a replantar plantas de café, dijo, y se espera que los precios mejoren.

El activista cafetalero Hapsoro Paripurno de Purbalingga admitió que actualmente está preparando un concepto, desde la producción hasta la poscosecha y el downstreaming, al que llama «Vincular el café, nosotros y la Tierra».

“El concepto de una iniciativa colaborativa que haga del café una interfaz orgánicaun medio de conexión entre las personas y la tierra. “Este concepto presenta una historia multicanal de sostenibilidad a través de recorridos, exposiciones, investigaciones, arte, medios y experiencias reflexivas de consumo de café”, dijo.

Según él, la misión que se pretende lograr con este concepto es aumentar la conciencia colectiva sobre la importancia del café sostenible.

Además, promovemos prácticas respetuosas con el medio ambiente y la equidad en la cadena de valor del café, y brindamos espacio para la colaboración intersectorial, incluidos agricultores, académicos, artistas, baristas, comunidades y gobierno.

«Con este concepto queremos aumentar el valor de venta del café hasta en un 30 por ciento», afirmó.

El asesor del Pacto Indaru, Setyo Nurprojo, alentó a los productores de café a trabajar con los gobiernos de las aldeas locales, especialmente aquellos con derechos de gestión forestal para el bienestar, como en la aldea de Ponjen (distrito de Karanganyar) y la aldea de Tanalum (distrito de Rembang).

«Esta tierra forestal también se puede utilizar para plantas de café. La esperanza es que pueda mejorar el bienestar de los productores de café y también apoyar los esfuerzos de conservación», dijo.