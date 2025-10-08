El gobierno de Pekalongan Regency está construyendo una casa de bombas e infraestructura para hacer frente a las inundaciones.

Pekalongan (ANTARA) – El gobierno de Pekalongan (Pemkab) Regency, Java Central, se está concentrando en completar la construcción de una casa de bombas y mejorar la infraestructura para resolver el problema de las inundaciones y los caminos dañados en algunas áreas vulnerables de esta área.

La regente de Pekalongan, Fadia Arafiq, dijo en Pekalongan el miércoles que el problema de las inundaciones bajo las líneas ferroviarias en el área de la aldea de Pacar Tirto era uno de los proyectos de tarea que aún debían resolverse.

«Uno de los problemas de tarea que siempre es motivo de preocupación son las inundaciones debajo de las vías en la aldea de Pacar Tirto, porque cada vez que se construye una carretera, no pasa mucho tiempo antes de que vuelva a sufrir daños por inundaciones. Este año construimos inmediatamente una nueva casa de bombas, instalamos una nueva bomba y reparamos la carretera», dijo.

Según él, la construcción en este sitio incluye varias obras con un presupuesto total de aproximadamente 3.500 millones de IDR, que consisten en la construcción de una casa de bombas por valor de 1.500 millones de IDR, reparaciones de carreteras por valor de 1.000 millones de IDR, así como la construcción de una piscina de agua para SMP Negeri 1 Tirto 700 millones de IDR.

La función del drenaje y de la antigua bomba de agua, dijo, era acelerar el flujo de agua para que retroceda rápidamente cuando lleguen las inundaciones.

«Si las inundaciones continúan, la carretera se dañará rápidamente. Por eso completaremos esta tarea una por una en las líneas ferroviarias de Pacar Tirto», dijo.

Fadia enfatizó que la construcción de carreteras es la principal prioridad del gobierno regional, ya que está directamente relacionada con la actividad económica y la seguridad de la comunidad.

«No importa lo buena que sea esta zona, si las carreteras están dañadas, por lo tanto es inútil. Las carreteras deben repararse primero para que el acceso económico sea fluido, los niños puedan ir a la escuela con seguridad y las madres también puedan conducir cómodamente», dijo nuevamente.

