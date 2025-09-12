El gobierno de Pati Regency publicó Siskamling Reactivation

PATI (Antara) – El Gobierno de Regencia (Pemkab) de Pati, Java central, ha emitido una circular (SE) sobre la reactivación del Sistema de Seguridad Ambiental (Siskamling) en todas las aldeas, como un siguiente en la dirección del Presidente de la República de Indonesia).

«Estamos listos para llevar a cabo las instrucciones Fortalecimiento de la seguridad y el orden en la comunidad «, dijo el Regente de Pati Sudewo al recibir asistencia de monitoreo y evaluación (Molev) del Ministerio del Interior de la República de Indonesia en la sala Pringgitan de Pariopo Pendopo, el viernes.

De hecho, dijo, el gobierno de Pati Regency también emitió una circular que se le dio a los jefes del subdistrito y los jefes de las aldeas para reactivar Siskamling, incluida la creación de puestos de siskamling.

Dijo que la implementación de Siskamling en cada aldea se adaptaría a las circunstancias y necesidades de cada región, por lo que no había un patrón estándar porque cada aldea tenía características diferentes.

«Es cierto que es más de un puesto en un pueblo. Más tarde estamos en las cabezas de los pueblos, de modo que las cabezas de los pueblos calculan adaptadas a las circunstancias de cada pueblo, porque hay un pequeño pueblo y hay un gran pueblo», dijo.

Con la reactivación de Siskamling, Sudewo espera que la comunidad pueda participar activamente en el mantenimiento de la seguridad ambiental y al mismo tiempo fortalecer los lazos sociales entre los residentes.

Mientras tanto, el Director de Descubación de Ayuda y Colaboración del Ministerio del Interior Elyasas dijo que su llegada fue un seguimiento de las instrucciones del Ministro del Interior con respecto a 11 cosas importantes, una de las cuales fue el fortalecimiento de De Vorkopimda y garantizar que el programa de desarrollo fuera proeficiente real.

Según el mensaje del Presidente de la República de Indonesia, dijo, cada región tuvo que reactivar el siskamling en cada vecindario/pilares de ciudadanos (RT/RW).

«Con el objetivo de que la participación comunitaria pueda ser como antes para mantener el orden, la seguridad y comunicarse con todos los ciudadanos indonesios para ser reorganizados a través del programa Siskamling. Vemos que Pati Regency ha activado su siskamling, luego nuevamente alentado a aquellos que no hicieron eso», dijo.

