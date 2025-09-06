El gobierno de Pati Regency apoya la preservación de la tradición de «Meron» bienvenida el cumpleaños del Profeta

PATI (Antara) – El Gobierno de la Regencia Pati, Central Java, ha expresado su apoyo a los esfuerzos para preservar la tradición de Meron o Mi’roj (victoria) que se celebró como el pico del cumpleaños del cumpleaños del profeta Mahoma en la aldea de Sukolilo, el distrito de Sukolilo.

«Esta implementación de tradición anual es ciertamente parte del cuidado de la cultura local que debe mantenerse en medio del progreso del tiempo. Además, esta tradición está arraigada en el viaje del Mataram -Koninkrijk y la larga historia de la regencia de Pati», dijo Pati Regent Sudeo mientras la tradición en Sukolilo Dorp.

Si no se permite el Grebeg, dijo, porque pertenece al palacio, entonces el nombre «Meron» nació como la riqueza cultural de la regencia de Pati, no solo pertenece al distrito Sukolilo, sino que también pertenece a la regencia de Pati.

Además, Sudewo invitó a la audiencia a cosechar los nobles valores de la tradición del «Mero» en la vida diaria. Debido a que esta celebración no solo conserva la cultura, sino que también refuerza la unidad, promueve el espíritu de la cooperación mutua y mueve la economía humana.

«Con la celebración de ‘Meron’ estamos unidos, podemos recolectar, desarrollar la unidad y la integridad, retener la paz, trabajar juntos y con este Meron la economía puede respirar una nueva vida», dijo.

Lo más destacado del cumpleaños del Profeta en Sukolilo se centró en la gran mezquita de Baitul Yaqin y fue testigo de miles de residentes de Sukolilo y sus alrededores. La tradición se caracteriza por una docena de la procesión de montañas «Meron» que simbolizan la doctrina del Islam y el carácter noble, de acuerdo con la fecha de nacimiento del Profeta Mahoma, 12 Rabiul Awwal.

Cada montaña de Meron proviene de la casa de aparatos del pueblo, desde el jefe del pueblo hasta Modin, y luego colocado en orden a lo largo del camino hacia la Gran Mezquita. Gunungan consta de tres niveles, cada uno con un significado filosófico sobre la estimación, el Islam, el respeto, el entusiasmo, la fe, el Islam e Ikhsan.

Después de la procesión, las montañas se distribuyeron entre los lugareños como un símbolo de solidaridad y bendición. Se supone que esta tradición tiene su propio significado para cada dispositivo de la aldea, por lo que los lugareños ayudan a mantener las montañas firmes hasta el final de la procesión.

