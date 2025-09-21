El gobierno de Magelang Regency tiene una competencia nacional de ovejas

MAGELANG (Antara) – El Gobierno de Magelang Regency, Central Java, realizó una competencia de ovejas nacionales para coincidir con el 189º Mes de Ganadería y Salud Animal, en el campo de la aldea de Ngasinan, Grabag.

Magelang llueve Grengseng Pamuji en Magelang el sábado, esta competencia de ovejas no solo ofreció un partido de prestigio. Más que eso, esta competencia es un espacio educativo, amistad y motivación.

Este evento brinda a los participantes algunos beneficios y beneficios, incluida la fomento del nacimiento de semillas de ovejas superiores con una mejor calidad genética, un valor saludable, fuerte y alto, y convertirse en criadores alentadores a seguir innovando.

«Lo más importante es abrir el acceso al mercado y las nuevas oportunidades económicas y fortalecer las redes mutuamente asequibles entre los randers, los comerciantes, incluidos los actores comerciales, los académicos y el gobierno», dijo.

Según él, esta actividad tiene un significado importante para el Gobierno de la Regencia de Magelang como una fuerza impulsora para la economía regional.

Las granjas avanzadas aumentarán los ingresos comunitarios, darán nueva vida al turismo rural, beneficiarán la existencia de MIPYME y el transporte local. Además, también es para preservar la riqueza genética y el cultivo local, de modo que Magelang se vuelva cada vez más conocido como Centro Nacional de Ovejas.

«Quiero enfatizar que el impulso de esta competencia es la puerta para el progreso de las granjas de ovejas en Magelang con diferentes direcciones que tenemos que lograr juntos, incluido el programa de viveros de niñas para producir refugios de calidad superiores y sostenibles, alientan a los jóvenes empresarios en el campo de la cultura de la ganadería animal en el área de la clasificación de los animales, que existe la gestión de la fermentación jóvenes», dijo. «Dijo.

Espera que el impulso de esta competencia pueda ser un lugar para compartir conocimiento, fortalecer la hermandad y promover un espíritu de unión entre los agricultores y las comunidades.

«De esa manera podemos asegurarnos de que las granjas de ovejas en la regencia de Magelang sean más avanzadas, los agricultores son más prósperos y que nuestras regiones siempre son bien conocidas», dijo.

