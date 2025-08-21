El gobierno de Magelang Regency apoya a la comunidad para monitorear la sabiduría local

MAGELANG (Antara) – El Gobierno de Magelang Regency, Central Java apoya cada iniciativa comunitaria en el mantenimiento de la sabiduría local, como Saparan Alms Bumi, que todavía se retiene para fortalecer los lazos de amistad.

«Esta tradición es nuestra identidad, nuestra riqueza, que debe mantenerse y transmitirse a las generaciones futuras», dijo el regente de Magelang Grengseng Pamuji en Magelang el jueves.

Dijo esto para asistir al evento Saparan Sedekah Bumi en el pueblo de Soroyudan, el distrito de Tegalrejo, Magelang Regency.

Explicó la importancia de los esfuerzos para mantener la cultura.

«Al mantener la cultura, no solo mantenemos la herencia ancestral, sino que también fortalecemos la unidad y la unidad entre nosotros», dijo.

Según él, no solo se debe mantener la cultura, sino también la sostenibilidad del entorno que también debe mantenerse, una de las cuales es la fuente de resortes que se agotan cada vez más.

Dijo que las necesidades de agua en el pueblo de Soroyudan eran importantes para el riego en los campos de arroz de los agricultores porque tenían consecuencias para la seguridad alimentaria en el futuro.

Explicó la preservación del medio ambiente, especialmente la existencia de fuentes como importantes porque la mayoría de los campos de riego de arroz.

Si la disponibilidad de agua limpia es baja, dijo, será mala para los productos agrícolas.

«Una vez más, se hace hincapié en que se puede mantener la preservación de esta primavera, de modo que la disponibilidad de este agua puede usarse para los residentes locales, especialmente en la agricultura. El truco no es reducir los árboles que funcionan para absorber los suministros de agua», dijo.