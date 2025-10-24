El gobierno de Magelang Regency absorbe las aspiraciones de los residentes a través de foros en Bandongan

Magelang (ANTARA) – El regente de Magelang Grengseng Pamuji abrió un espacio para las aspiraciones en Bandongan, regencia de Magelang, que es un compromiso del gobierno local de estar cerca de la comunidad y absorber aportes, opiniones y esperanzas de la comunidad.

El regente de Magelang, Grengseng Pamuji, dijo en Magelang el viernes que el gobierno local puede determinar las prioridades de desarrollo o RAPBD (Plan Presupuestario de Ingresos y Gastos Regionales) para el próximo año a través de la opinión y los aportes del público.

Dijo que en el resto del presupuesto revisado de este año, su partido dará prioridad al desarrollo del sector de la salud en forma de seguro médico gratuito para pacientes hospitalizados de Clase III, especialmente en los hospitales del gobierno regional.

Posteriormente, en el sector educativo, el gobierno regional entregó uniformes gratuitos a los estudiantes de escuelas primarias y secundarias. Sin embargo, la distribución de uniformes gratuitos para estudiantes de primaria y secundaria no puede comenzar hasta octubre de 2025 porque el presupuesto no corre hasta julio-agosto de 2025.

Dijo que en el sector educativo, el Gobierno Regional de Magelang Regency también brinda facilidades a los estudiantes en forma de transporte gratuito.

Según él, se trata de una solución para los estudiantes que quieren ir a la escuela pero no tienen transporte.

Actualmente, el gobierno está llevando a cabo una fase piloto del servicio de transporte gratuito en nueve puntos.

Espera que esto se pueda reparar y mejorar para que los estudiantes puedan recibir servicios de transporte gratuitos, cómodos, seguros, eficientes y por supuesto responsables.

“Esperemos que todos los estudiantes puedan recibir un buen servicio para que la delincuencia entre los estudiantes pueda disminuir y el número de accidentes también pueda disminuir”, dijo.

Dijo que el gobierno regional también está brindando apoyo educativo en forma de un programa de premios para jóvenes excelentes, en virtud del cual el gobierno otorgará premios en forma de becas para que jóvenes excelentes continúen su educación en un nivel superior, especialmente para los nuevos estudiantes.

Este año, el gobierno de Magelang Regency otorgará becas a 600 jóvenes destacados. Cada aldea en el área de Magelang Regency puede nominar a un candidato como representante de la aldea para que haya estandarización de los recursos humanos (RRHH) en el futuro.

«Intentaremos brindar ‘apoyo’ para las tasas de matrícula a los jóvenes representantes de la aldea y a los jóvenes destacados en Magelang Regency», dijo.

