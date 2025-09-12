El gobierno de la santa regencia prohíbe una trampa de rata con electricidad para causar víctimas

KUDUS (Antara) – El Gobierno de Kudus Regency, Central Java, prohibió a los agricultores usar una trampa de rata con electricidad después del incidente de la muerte de un residente de Gamong Village, el distrito de Kaliwungu, debido a la descarga eléctrica en el área de campo de arroz el viernes por la mañana.

«Se considera que este método pone en peligro la seguridad de la comunidad, especialmente para aquellos que no conocen su lugar de residencia. Esto se debe a la seguridad mutua», dijo el regente de Kudus, Sam’ani Intakoris, respondió al caso de la muerte de los habitantes de la aldea de Gamong, distrito de Kaliwungu en Kudus en Kudus en Kudus.

Alentó a los jefes de subdistrito a coordinar con el jefe de policía local y el danramil local a dar educación a los agricultores para que ya no usen la caída eléctrica. Se les aconseja cambiar a métodos más seguros y ecológicos.

«Es mejor usar medicamentos o toxinas de ratón que recomiendan el Ministerio de Agricultura. Este método es más seguro porque puede erradicar ratones sin dañar el equilibrio de la naturaleza», dijo.

El subdistrito del Distrito de Kaliwungu, Kudus Satria Agus Himawan, agregó que su partido también había producido una prohibición para los agricultores que usaron electricidad para exterminar a los ratones en los campos, después del incidente de la muerte de un residente de Gamong Village, Distrito de Kaliwungu en el viernes.

Además, dijo, el Gobierno de la Santa Regencia también alentó a los agricultores a usar el método para controlar la peste del mous en orgánico, como el uso de búhos y grophokan para suprimir las poblaciones de los ratones sin tener consecuencias negativas para el medio ambiente.

El caso de la muerte de Eka Dimas Riyadi (18) el viernes (12/9) a las 02.30 Occidental Indonesia tuvo lugar cuando la víctima llegó a los campos de arroz de Gamong Village para tomar fotos en los campos decorados con luces coloridas junto con cuatro colegas que también eran estudiantes. En ese lugar, sin embargo, también hay una electricidad que generalmente es instalada por los agricultores para expulsar las plagas de ratas.

Cuando tuvo lugar la sesión de fotos, la víctima no se dio cuenta de que sus pies pisaron un cable eléctrico. Inmediatamente, la víctima fue apuñalada y cayó. Su amigo de pánico inmediatamente buscó ayuda de los residentes.

Después de eliminar la electricidad, los residentes evacuaron a las víctimas al borde de los campos de arroz, pero sus vidas fueron más que ayuda.

El jefe de policía de Kaliwungu, AKP Deni Dwi Noviandi, confirmó la existencia de muertes como resultado de la corriente eléctrica utilizada por los agricultores como trampas de ratas el viernes (12/9) por la mañana.

«La policía ahora está tratando este caso para una mayor investigación», dijo.

Basado en el testimonio de varios testigos, dijo, el jueves (11/9) alrededor de las 20:00, el WIB, la víctima fue recolectada originalmente con cuatro de sus amigos en la casa de la víctima para trabajar en los periódicos del campus. Después de que se completó la asignación, alrededor de 00.30 WIB, la víctima y sus cuatro amigos hablaron en la terraza.

Fue entonces cuando la víctima invitó a sus amigos a ver un lugar que se considerara hermoso. Los cuatro amigos se negaron, pero la víctima continuó convenciendo a uno de sus amigos de que finalmente estuviera dispuesto a acompañarlo. Antes de que se fuera, la víctima tomó prestada el teléfono móvil de su amigo para tomar fotos.

La víctima y su amigo fueron al área de campo de arroz que parecía tener luces. Si bien el amigo de la víctima no sabía que las luces eran una instalación eléctrica de voltaje instalado en los campos. Cuando la víctima pidió ser fotografiada, la víctima regresó a los campos de arroz que fueron electrificados.

Momentos después, los pies de la víctima se deslizaron y su cuerpo cayó de espaldas al área de campo de arroz. El amigo de la víctima inmediatamente pidió ayuda, aunque la víctima finalmente murió.

Basado en los resultados de un examen externo (Visa et Repertum/VER) realizado por el Dr. Agung del Centro de Salud Sidekeo, encontró una serie de quemaduras en el cuerpo de la víctima, incluso en el muslo interno derecho, el muslo izquierdo, el pie izquierdo, el pie derecho, el brazo izquierdo, la cintura inferior y varias espaldas en la parte posterior, la cintura, las nalgas y las protestas izquierdas.

