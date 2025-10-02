KUDUS (Antara) – El gobierno de Kudus Regency (PEMKAB), Java central, preparó 200 dosis de la vacuna contra la rabia libre para un intento de evitar que la rabia de las mascotas en el distrito local.

«La vacunación de la rabia se llevará a cabo el 17 de octubre de 2025 en el Jagong Kudus Hall Yard. Además de la vacunación, el gobierno de Kudus Regency también abrió un servicio de esterilización CAT gratuito con una cuota de 150», dijo el jefe de la granja ganadera de la Agencia Agrícola y de Alimentos (Dispertan) de Kudus Regency.

Para la vacunación de la rabia, dijo, su partido abrió una cuota de 200 mascotas, mientras que 150 catstherilización. De ese número, 100 cabezas se centran en gatos salvajes tratados por el Centro de Salud Animal (Puskeswan) con una comunidad de amantes de los gatos, mientras que 50 mascotas pueden tratarse inmediatamente «en el lugar».

Arin enfatizó que la rabia es una enfermedad mortal que puede amenazar a las personas. Los animales que están infectados con la rabia parecen estar enfermos, letárgicos, para estar solos e incluso pueden atacar agresivamente.

«En el caso de un bocado, las personas deben recibir ayuda médica de inmediato en menos de dos horas», dijo.

Además de un paso para la prevención de la rabia, la catstherilización también se lleva a cabo para controlar la población de gatos salvajes para que lo manejen más. El gobierno de Kudus Regency también ha redactado un enlace de registro en línea para facilitar al público registrar a sus mascotas.

Basado en datos de Saint Protertan, no hubo casos de rabia en Kudus en los últimos dos años. En 2022, sin embargo, había informes de residentes mordidos por perros, aunque los resultados del estudio aseguraron que no eran rabias.

«Debido a la amenaza real, todavía tenemos que estar atentos. La vacuna contra los animales transferidos por la rabia es el paso de prevención más efectivo», dijo.

El programa de vacunación y esterilización se celebró al mismo tiempo para conmemorar el «Día Mundial de la Rabia» y una serie de meses de servicio de agricultores.

