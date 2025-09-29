El gobierno de la santa regencia ha aumentado la medición del crecimiento y desarrollo de los niños para prevenir

KUDUS (Antara) – Oficina de Salud Regional de Regencia Kudus, Java central aumentó la medición del desarrollo de los niños como un intento de detectar la detección temprana en un intento de reducir el número de casos de retraso en el crecimiento o tengkes.

«Debido a la medición del crecimiento y el desarrollo de los niños, por supuesto, se puede saber si hay un cambio en los niños. De modo que cuando ocurra una anomalía se puede tratar de inmediato», dijo el Jefe de la Oficina de Salud Regional de Holy Andini Aridewi en Kudus, el lunes.

Además, dijo, hasta ahora todavía se encuentra el caso de retraso en el retraso, porque sobre la base de los datos sobre la aplicación de la absorción electrónica y los informes de alimentos comunitarios (E-PPGBM), de los 50,087 niños que fueron objeto de medir el crecimiento y el desarrollo se registraron en 2,142 casos o 4.27 por ciento.

En el contexto de los esfuerzos para reducir los tenkes y mejorar las competencias de los oficiales con respecto al manejo de los casos nutricionales, la Oficina de Salud Regional de Kudus también tenía una guía técnica para el atrevido y la desnutrición en la Asociación Nacional de Enfermeras (PPNI) de Indonesia.

Esperaba que esta actividad pudiera reducir el caso de Tengkes en la regencia de Kudus para que fuera aún más baja, porque en 2024 cayó al 13.2 por ciento sobre la base de los resultados del Examen del Estado de Alimentos de Indonesia (SSGI).

El jefe de la División de Salud Comunitaria de la Oficina Regional de Kudus, Edi Kusworo agregó, según los datos de los últimos dos años, hubo una disminución en el caso, porque los porcentajes de acrobacias de 2023 en Kudus todavía eran 15.7 por ciento y luego cayeron a 13.2 por ciento en 2024.

Aún así, dijo, la evaluación se lleva a cabo de manera rutinaria cada mes. Incluyendo el rendimiento del monitoreo de rutina, de modo que cuando hay un aumento en los números que es seguido inmediatamente por los factores causales.

Para reducir el porcentaje de retraso en el retraso, la Oficina de Salud Regional de Kudus tenía una serie de programas de intervención, incluido el proporcionar alimentos adicionales (PMT) para mujeres embarazadas y niños pequeños.

«Para las mujeres embarazadas, el PMT se administra en forma de leche extra. En lo que respecta a los niños pequeños, hay dos tipos, a saber, PKMK y PDK», dijo.

Con respecto al presupuesto para el programa PMT este año, dijo, alcanzó los RP1.3 mil millones. El presupuesto adicional también se asigna a los cambios en el APBD 2025 alrededor de RP. 200 millones a RP. 600 millones.

Además de obstaculizar, la Oficina de Salud Regional o la regencia de Kudus también realiza la detección temprana de desnutrición y bajo peso. Aunque el caso de la desnutrición registrada disminuyó, enfatizó que el tratamiento es diferente del estenderamiento.

«Para la desnutrición, a veces acompañada de enfermedades asociadas como tuberculosis, VIH o enfermedad cardíaca. El tratamiento debe estar de acuerdo con la condición de cada paciente», dijo.

Agregó que el crecimiento no es solo una cuestión de crecimiento físico, sino que también tiene un impacto en el desarrollo cognitivo de los niños. Porque el riesgo a largo plazo puede interrumpir la inteligencia y la productividad futuras.

