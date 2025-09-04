El gobierno de la santa regencia está listo para continuar las ambiciones de HMI con el presidente y el DPR

KUDUS (Antara) – El gobierno de Kudus Regency (Pemkab), Java Central, declaró su disposición a continuar las ambiciones transferidas por estudiantes que son miembros de la Asociación de Estudiantes de Kudus (HMI) al Gobierno Central, incluido el Presidente de la República de la Indonesia y el Presidente del Presidente del Presidente del Presidente del Presidente.

«We Appreciate the Course of the Peaceful Action Carried Out By Students Becoause There is no need to go down the road, with an audience all aspirations will be continued accordance to the authority,» Said Kudus Regent22/Kuduscanis Bytoris Accompanied Bytoris Bytoris Accompanied Bytoris Bytoris Bytaris Col. Inf Hermawan Sceya Budi, M.han, Kudus Police Chief AKBP Heru Dwi Purnomo, y presidente del Sagrado DPRD Masan Masan después del miembro de HMI HMI en Pendopo Pringgitan Kudus, el jueves.

También expresó su gratitud alhamdulillah, la audiencia salió bien. Todos los requisitos presentados por Friends of Students son enviados al Gobierno Central, tanto al Presidente como al Presidente del Parlamento Indonesio.

«En principio, aceptamos, porque no somos responsables políticos en las regiones, pero estamos listos para transferir», dijo.

Con respecto a la solicitud de Eden por parte de HMI de que los requisitos que deben establecerse en el Centro, Sam’ani enfatizó que él y las filas de Vorkopimda se dedicaron a realizar el mandato de las posiciones de acuerdo con el juramento que se tomó, a saber, para beneficio de la comunidad.

Mientras tanto, el presidente de HMI Kudus Arya Lukmansyah dijo que esta acción pacífica era una forma de atención estudiantil para varios problemas, tanto a nivel local como nacional.

Hizo hincapié en que HMI quería que las ambiciones de la comunidad fueran transferidas directamente por el canal oficial del gobierno local.

«Hay cinco requisitos que sometemos. Le pedimos a Fornopimda localmente que trate los casos de malversación de fondos sexuales que han ocurrido en Kudus. Aunque a nivel nacional alentamos una evaluación extensa de las filas de la Policía Nacional y el Parlamento, para que las personas competentes puedan cumplir para que no abusen de las personas», dijo.

Agregó que HMI Kudus quería que la acción pacífica fuera un impulso para recordarle al gobierno las promesas habladas. Es por eso que la audiencia también celebró la audiencia una procesión simbólica en forma de juramento que se le dio al Santo Regente.

«Esperemos que nuestros requisitos realmente continúen. En HMI estamos listos para ayudar al gobierno si es necesario, porque los estudiantes son agentes de cambio. Queremos convertirnos en socios de la comunidad y del gobierno, para que las ambiciones puedan realizarse», dijo.

