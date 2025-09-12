El gobierno de la santa regencia ayuda al material y la comida para los habitantes de su casa.

KUDUS (Antara) – El Gobierno de Kudus Regency, Central Java, distribuyó la ayuda de los materiales de construcción, el dinero y los comestibles a los residentes del pueblo de Gondang Manis, el distrito de Bae, cuyas casas se dañaron después de que el techo se derrumbó con fuertes lluvias que se trajeron los alrededores.

«Estuvimos presentes aquí con el jefe de la aldea de Gondang Manis, presidente de RT, RW, después de recibir informes de la comunidad. El techo de la casa de Joko Sri Mulyono se derrumbó después de fuertes lluvias, y estábamos presentes como el gobierno de la regencia de Kudus para ofrecer ayuda», dijo el regente de Kudus Samani.

Espera que esta ayuda pueda aliviar la carga de la familia, mientras que el gobierno está presente para ofrecer la mejor solución.

Ayuda a distribuirse, incluso en forma de materiales de construcción como zinc, acero blando y cemento, así como ayuda a necesidades básicas como alimentos, mantas, comida rápida y agua potable. La ayuda también cuenta con el apoyo del Servicio Social, Kudus BPBD, Baznas y Voluntarios.

Sam’ani espera que la ayuda pueda ayudar a acelerar la recuperación de la casa afectada, de modo que se pueda ocupar inmediatamente en un estado seguro y habitable.

También recordó a los residentes que siempre estuvieran vigilantes en el clima extremo que tiene el potencial de causar desastres.

«Si se producen vientos fuertes, debe encontrar inmediatamente una protección segura para evitar el potencial de los mosaicos u otros objetos que ponen en peligro la seguridad del alma», apeló.

Con la distribución de esta ayuda, el gobierno de Kudus Regency enfatizó su dedicación para estar siempre presente para proteger y apoyar a los residentes que fueron golpeados por el desastre.

Joko Sri Mulyono admitió que estaba agradecido por la ayuda en forma de dinero, materiales, necesidades de baño y mensajes del gobierno de Kudus Regency junto con varias partes, dado el daño al techo del edificio de la sala de estar fue muy grave porque colapsó después de que la lluvia fue el miércoles (10/9/2025).

Además de la sala de estar, dijo, el techo de una de las habitaciones también parece inquietante, por lo que debe haber un reemplazo completo.

«Si puede, esto, por supuesto, mejorará a su propio costo. Pero con los ingresos de trabajar como un trabajador de Angringan incierto no es suficiente para comprar todas las necesidades en el campo del material de construcción», dijo.

Afirmó tener suerte cuando el techo del edificio se derrumbó, estaba en la sala de estar, mientras su esposa e hijo esperaban a sus padres que estaban enfermos en otras aldeas.

El gobierno de Kudus Regency también registra casas inhabitables que se proponen para obtener asistencia de rehabilitación de partidos privados que tienen un simple Programa de Asistencia de Vivienda habitable (RSLH) a través de un Programa de Responsabilidad Social para la Responsabilidad Social (RSE).

Según los datos del Gobierno anterior de Kudus Regency, había 6,000 unidades residenciales para el cuidado del gobierno y 600 de ellas fueron circunstancias serias y tuvieron que ser ayudados a ser habitables.

En 2025 se pretende que la reparación de casas inadecuadas (RTLH) pueda completarse en Kudus, después del apoyo del sector privado que completó la mejora de 100 hogares en 2024 con un presupuesto de Rp5 mil millones.

