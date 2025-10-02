El Gobierno de la Santa Regencia alienta el nacimiento de las empresas Batik a través de la capacitación gratuita.

KUDUS (Antara) – El Gobierno de Kudus Regency, Central Java, continúa haciendo crecer nuevos actores comerciales en el campo del típico kudus escrito a Batik a través de un programa de capacitación gratuito del trabajo del Centro de Entrenamiento de Trabajo de Kudus (BLK).

Secretario de la oficina de mano de obra, la industria, las cooperativas, las pequeñas y medianas empresas (disnaker Perinkop Ukm) de Kudus Putut Sri Kuncoro a través del jefe de Kudus Blk Upt Evita Dewi en Kudus el jueves, explicó que esta capacitación no solo estaba dirigida a una nueva compañía, sino también para mantener la cultura local.

«Kudus tiene una gran cantidad de tradiciones como la capa si, el batik y el bordado. Esta capacitación significa que queremos mantener la cultura del URI URI o el URI mientras abren nuevas oportunidades económicas para la comunidad», dijo.

En el primer semestre de este año, Blk Kudus Batik dio entrenamiento con una duración de 18 días.

Hubo cuatro paquetes de clase, cada uno de los 16 participantes, con participantes dominados por mujeres.

«Los participantes están dirigidos por instructores locales que aprenden habilidades que van desde los procesos básicos de Batik para producir productos listos para vender», dijo.

Evita agregó que esta capacitación también apoyó la agenda nacional para introducir a Batik a la generación más joven. Además, los participantes no son solo de personas mayores, sino también jóvenes.

«Esperemos que puedan ser independientes, abren sus propias empresas o absorbidas en el mundo del trabajo», dijo.

Para apoyar el desarrollo de una compañía de Batik escrita en Kudus, el gobierno de Kudus Regency también requiere que el aparato estatal (ASN) use uniformes Batik todos los martes y viernes. Para que la demanda de Batik escrita en Kudus pueda aumentar porque el número de ASNS en Kudus llega a mil personas.

Además de Batik, Upt Blk Kudus también abrió entrenamiento y captura de bordados. Se espera que este programa dé a luz a empleados capacitados y potenciales para que puedan mover las ruedas de la economía regional.

Según él, el año anterior también fue seguido de una capacitación similar, y había la posibilidad de presentarse nuevamente en el próximo año como parte de la planificación continua.

