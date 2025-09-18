KUDUS (Antara) – El Ministerio de Educación Juvenil y Deportiva en Kudus Regency, Java Central, acelera el proceso de reparación de 50 escuelas primarias (SD) y escuelas secundarias que han sufrido daños para completarse antes de entrar en la temporada de lluvias.

«Inicialmente había 58 escuelas que fueron atacadas para mejorar e instalaciones e infraestructura adicionales, pero la cerveza, aquellos que habían recurrido a las asignaciones presupuestarias de otras fuentes, finalmente había siete empacadores que Fougs That Fetivities Data 2025, jueves de la División de Educación Básica de la Oficina de Educación Juvenil y Deporte de Kudus Anggun Nuggun en Kudus, jueves.

Reveló que la mayoría de las escuelas primarias y secundarias de docenas de paquetes con actividades eran solo nueve paquetes.

Si bien el monto del presupuesto, dijo, fue para 49 paquetes de reparación básicos de Rp8.42 mil millones, mientras que nueve paquetes para reparaciones de secundaria fueron RP944.02 millones. Sin embargo, debido a que hubo una transferencia de siete paquetes, el presupuesto, por supuesto, ya no era de Rp9.37 mil millones.

Los intentos de acelerar, dijo, todavía se implementaron, por lo que actualmente hay 38 actividades de paquetes que han estado en la fase de contrato, mientras que cinco paquetes de actividades de procesos de proveedores de servicios. Mientras que el resto es la fase de subastas para catálogos electrónicos, porque es en forma de compra de ayudas educativas.

El paquete de actividad que se extiende a través del mecanismo de subasta, dijo, se encuentra actualmente en el período de refutación, cuando va sin problemas, el trabajo físico puede comenzar este mes, de modo que el trabajo se puede hacer de inmediato, porque al mismo tiempo la temporada de lluvias, por supuesto, puede obstaculizarse.

Los esfuerzos de equipo anteriores, dijo, habían arrojado resultados porque el trabajo se llevaba a cabo actualmente por la mano provisional (PHO) o la transferencia del trabajo de construcción completado por el contratista de la Oficina de Educación Santa.

La mejora de cada escuela, agregó, fue diferente porque estaba de acuerdo con el tipo de daño, por lo que el presupuesto recibido también varió.

«El presupuesto de reparación es de más de Rp. 200 millones, el mecanismo se subasta, mientras que menos de Rp. 200 millones a través de un mecanismo de cita directa o un catálogo electrónico», dijo.

Reveló que el presupuesto disponible este año no pudo mejorar todas las escuelas, pero el objetivo es, por supuesto, también los resultados de la recopilación de datos del año anterior y es una prioridad.

«Incluso si una escuela dañada aparecerá más tarde, se registrará y se presentará a través de la Enmienda APBD 2025 o Pure 2026 APBD», dijo.

Para las reparaciones de la luz, puede utilizar el presupuesto de mantenimiento de rutina de los edificios escolares asignados a RP. 700 millones, pendiente cuando se produce un daño repentino y necesita reparaciones inmediatas sin esperar mucho tiempo.

Con la mejora de las instalaciones escolares y la infraestructura, espera que el proceso de educación y aprendizaje de los estudiantes de primaria y secundaria en la regencia de Kudus sea más suave sin interrupciones de instalaciones dañadas o incómodas.

