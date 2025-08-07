El gobierno de la regencia de Temanggung da un punto de lápiz libre para las personas con discapacidades

TEMANGGUNG (Antara) – La Oficina de Inversión y One Stop Integrated Service (DPMPTSP) del Gobierno de Regencia (Pemkab) Temanggung, Java central, dieron un número difícil (NIB) a alrededor de 80 personas con discapacidades libres.

«Con NIB ya pueden tener acceso a los bancos de capital y pueden recibir programas de desarrollo empresarial del gobierno y el sector privado», dijo el jueves el jefe de DPMPTSP Temanggung Regency Dwi Sukarmei, el jueves en Temanggung.

Entre las empresas de las desventajas, incluidos los compradores de café viajeros, la tarea de ropa y los comerciantes de supermercados.

Dijo con NIB que las actividades de discapacidad tenían una licencia comercial legal y al mismo tiempo ganaban más confianza que los consumidores. Por otro lado, ahora pueden obtener acceso a los bancos de capital y pueden recibir programas de desarrollo comercial del gobierno y el sector privado.

Según él, la sumisión de NIB a los factores de discapacidad en la regencia de Temanggung, para conmemorar el 80 aniversario de la República de Indonesia, esta actividad no es solo una ceremonia, sino que es una prueba concreta de la dedicación del gobierno de la Regencia Temanggung cuando desarrolla una economía económica inclusiva y empoderadora.

«Como todos sabemos que el grupo de invalidez tiene un enorme potencial cuando tienen acceso al apoyo y la confianza, pero en realidad todavía hay muchas personas con una discapacidad que no están completamente afectadas por las intervenciones de desarrollo económico, tanto del capital, el sistema de capacitación y el acceso a los derechos de la compañía», dijo.

El regente del Regente Temanggung trajo a Agus Seyawan a darle a Pennib a esta discapacidad para mejorar el espíritu de la comunidad empresarial.

«Siempre deben tener la esperanza de que no estén solos, el gobierno de la regencia debe estar presente cuando realmente necesitan y todo debe estar presente, aunque no podemos facilitarlos por completo», dijo nuevamente.

Él dijo: NIB se hizo porque resultó que Handicap también tenía una compañía. Con NIB puede al menos abrir un acceso más amplio cuando pueden trabajar.