El gobierno de la regencia de Pekalongan se asegura de que se detenga mientras la cocina tiene un problema

PEKALONGAN (Antara) – El gobierno de la regencia de Pekalongan, Java central, asegura que detendrá la cocina de alimentos nutritivos gratuitos que tiene problemas en un intento de prevenir eventos no deseados juntos.

El secretario regional de la regencia de Pekalongan, Yulian Akbar en Pekalongan, dijo el viernes que la obligación de cada Unidad de Servicio de Nutrición Senfuling (SPPG) debe tener un Certificado Hygienic and Sanitation sin valor (SLHS) (SLHS), así como la participación de Puskesma y la salud escolar.

«Nuestros esfuerzos son un seguimiento para la coordinación con el gobierno con respecto a la prevención de casos extraordinarios (KLB) en el programa MBG», dijo.

Según él, su partido ha redactado un paraguas legal para la implementación del programa MBG como se estipula en el decreto del regente de Pekalongan con respecto a la formación del programa MBG.

«Esta es una forma de nuestra dedicación para apoyar completamente el programa MBG. En este momento hay 19 SPPG que canalizan los alimentos nutritivos para 56,360 beneficiarios», dijo.

El Gobierno de la Regencia de Pekalongan también ha preparado tres lugares de cocina de proveedores de alimentos nutricionales en el país del gobierno, a saber, en los distritos de Kenesi, Sragi y Wonopringgo.

El coordinador regional de la Unidad de Proveedor de Alimentos de Nutrición de Pekalongan Nutrent Transmitió el rendimiento y las limitaciones de la implementación en el programa MBG en el área.

Hasta ahora, dijo, solo 19 spp o alrededor del 17.97 por ciento del objetivo de 95 objetivos SPPG con el objetivo de los beneficiarios de este programa incluían mujeres embarazadas, enfermeras de madres, niños pequeños y estudiantes de Paud, Kindergarten, Elementary, Secondary y SMK/SMK.

«El número de beneficiarios solo ha alcanzado el 17.20 por ciento de los objetivos totales. Esta realización aún está lejos del objetivo, porque la mayoría del SPPG es administrado por socios privados que dependen de las opciones de capital», dijo.

Leer también: SPPG en Purworejo presenta el menú de la aplicación de beneficiario