El gobierno de la regencia de Pekalongan cancela un período de prueba de cinco días escolares

PEKALONGAN (Antara) – El Gobierno de Regencia (PEMKAB) de Pekalongan, Central Java, canceló un plan de prueba para la implementación de cinco días escolares para estudiantes de primaria y escuelas públicas de secundaria por varias razones.

«La razón principal de la cancelación es mantener un equilibrio entre la educación formal y la educación religiosa, dado que esta área se conoce generalmente como la ciudad de Santri», dijo el martes el regente de Pekalongan Fadia Arafiq en Batang.

Según él, las circunstancias en esta área no solo se conocen por estudiar en escuelas formales, sino también la educación religiosa en el lugar de la educación de Al -Qur’an de las escuelas de Madrasa que se realizan por la tarde.

«Por eso, si se forzan cinco días escolares forzados, se teme que sus actividades de recitación sean perturbadas», dijo.

Dijo que la decisión de cancelar la prueba de la implementación de los cinco días de escuela no se tomó unilateralmente, sino debido a una cuidadosa consideración y aportes de varios líderes de la comunidad, científicos y organizaciones religiosas.

«No hace mucho, el presidente de los gerentes de NU, Muhammadiyah y TPQ entraron en contacto conmigo y el regente adjunto. Expresaron sus ambiciones para que las actividades del Corán no se ignoren, de modo que después de escuchar la sugerencia de la Oficina de Educación para cancelar el proceso escolar de cinco días», dijo.

Aunque se planeó implementarse en 175 escuelas en agosto de 2025, dijo, finalmente se decidió no continuarse, de modo que el aprendizaje de los estudiantes y las escuelas de secundaria pública continuaron utilizando el sistema escolar durante seis días.

«Esta política está considerando puramente la condición de la comunidad local. Esta es nuestra propia decisión, no hay conexión con las polémicas en otras regiones», dijo.

DPR ri -Member Ashraff Abu enfatizó la importancia del gobierno para escuchar siempre la voz de la comunidad antes de formular una política.

«Cada decisión que no está involucrada puede tener un impacto negativo. El gobierno debe colocar las ambiciones de la comunidad como una prioridad, de modo que la política realmente refleje sus necesidades», dijo.

Leer también: Pekalongan Regency Gobierno de juicio de la política escolar de cinco días