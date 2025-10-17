El gobierno de la regencia de Batang presenta WBTb Rifaiyah Batik a los estudiantes

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang (Pemkab) Regency, Java Central, busca preservar el título y el reconocimiento de Rifaiyah Batik como Patrimonio Cultural Inmaterial (WBTb) para presentarlo a los estudiantes.

El jefe del Servicio de Educación y Cultura de Batang Regency (Disdikbud), Bambang Suryantoro Sudibyo, en Batang, dijo el jueves que existen muchos métodos para preservar la autenticidad de Rifaiyah Batik convirtiéndolo en una materia de contenido local en los niveles de escuela primaria (SD) y secundaria (SMP).

«Es muy posible que el arte Rifaiyah Batik pueda usarse como contenido local en las escuelas en el futuro, especialmente porque esta área ha sido conocida por su producción única de batik durante muchos años», dijo.

Hasta ahora, su partido sólo ha utilizado javanés como contenido local, seguido por estudiantes de primaria y secundaria.

«Por lo tanto, el plan es que después de discusiones con campos relacionados, es posible que el batik se utilice como una lección con contenido local en todas las escuelas primarias y secundarias», dijo.

El Ministerio de Cultura (Kemenbud) designó a Rifaiyah Batik como WBTb el 7 de octubre de 2025, por lo que este es el espíritu de los artesanos del batik que intentan preservarlo para que no se extinga.

«Por lo tanto, respondemos positivamente al reconocimiento del Rifaiyah Batik como patrimonio cultural intangible. Además de seguir siendo sostenible, este título también atrae a los fabricantes de batik a través del discurso de convertirlo en contenido local desde la escuela primaria hasta la secundaria», dijo.

La activista del batik Rifaiyah Miftakhutin dijo que este batik en realidad ha existido durante mucho tiempo, pero sólo recientemente volvió a la vida y se ha convertido en la comidilla de la ciudad de Batang y del extranjero.

«Inmediatamente trabajamos con varias partes para que este reconocimiento restaurara la gloria de Rifaiyah Batik a su antigua gloria», dijo.