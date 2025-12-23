El gobierno de la ciudad y las instituciones comunitarias fortalecen la sinergia para acelerar el desarrollo

Magelang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Magelang (Pemkot) está fortaleciendo la sinergia con varias instituciones comunitarias para acelerar el desarrollo en el área.

El alcalde Damar Prasetyono dijo el martes en un comunicado de prensa de la sección Prokompim del Ayuntamiento de Magelang que el éxito del desarrollo regional no puede depender únicamente de los recursos gubernamentales, sino que también requiere la participación activa de los ciudadanos.

«El desarrollo será verdaderamente exitoso si cuenta con el apoyo de personas que se preocupan, quieren involucrarse y desempeñar un papel activo en su entorno», afirmó.

Dijo esto mientras hablaba en el Foro de Asociación Institucional Comunitaria de la ciudad de Magelang en la sala de servicios del complejo residencial oficial del alcalde de Magelang, el lunes (22/12).

En el evento estuvieron presentes el vicealcalde de Magelang Sri Harso, el secretario regional interino de la ciudad de Magelang, Larsita, y el presidente del DPRD de la ciudad de Magelang, Evin Sapta Haryanto Kamil, mientras que varios elementos participaron en el evento, como jefes de subdistrito, jefes de aldea, presidentes y administradores de instituciones sociales en toda la ciudad de Magelang.

Evaluó instituciones como Family Welfare Empowerment (PKK), posyandu, Community Empowerment Institutions (LPM) y Karang Taruna como socios estratégicos del gobierno en el desarrollo.

Se espera que estas instituciones, dijo, comprendan mejor los problemas reales de las bases y sirvan de puente entre las expectativas de la comunidad y las políticas gubernamentales.

Damar explicó que la relación entre el gobierno y las instituciones sociales debe ser igualitaria y no solo instrucciones desde arriba.

«No veo la asociación del gobierno con las instituciones comunitarias como educativa, sino como una relación de colaboración, confianza y refuerzo mutuo», dijo.

A través de este foro, el gobierno de la ciudad de Magelang espera unir percepciones y fortalecer la colaboración para lograr un impacto real en el empoderamiento de la comunidad.

Jefe del Servicio de Empoderamiento

Comunidad, Mujeres, Protección Infantil, Control de la Población y Planificación Familiar (DPMP4KB) La ciudad de Magelang Wawan Setiadi explicó que el Foro de Asociación facilita que las instituciones comunitarias establezcan sinergias, se comuniquen y colaboren en la promoción del empoderamiento comunitario en apoyo de las actividades de desarrollo en la ciudad.

«Esta actividad tiene como objetivo fortalecer la sinergia entre las instituciones sociales de la ciudad de Magelang», dijo.

Espera que el fortalecimiento de esta asociación haga que el desarrollo futuro de la ciudad de Magelang sea más mensurable, mientras que los beneficios se sentirán inmediatamente en todos los niveles de la sociedad.

En la misma ocasión, se entregó el Premio al Mejor Implementador del Mes de Servicio Comunitario y Cooperación Mutua 2025 a nivel de subdistrito y subdistrito en la ciudad de Magelang.