El gobierno de la ciudad de Semarang tiene miles de miembros activos de la Cooperativa Rojo-Blanca.

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang (Pemkot) señaló que 177 Cooperativas de Aldeas Rojas y Blancas (KKMP), repartidas en todos los subdistritos, tienen actualmente más de 4.500 miembros activos con un capital total de 448 millones de IDR.

La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dijo en Semarang el viernes que los datos son la primera fase que se espera que continúe desarrollándose.

Así se transmitió después de colocar la primera piedra para la construcción del Almacén Cooperativo Rojo y Blanco en la aldea de Sampangan, distrito de Gajahmungkur, Semarang.

De hecho, dijo, siete cooperativas están activas en diferentes campos y han generado ingresos considerables.

Dio el ejemplo de uno de los KKMP que se consideró exitoso, a saber, el KKMP en la aldea de Gedawang, que recibió varios premios, incluido el del Ministerio Coordinador de Alimentos de Indonesia (Kemenko).

“Vi allí (KKMP Gedawang) amigos de la dirección de la cooperativa que no sólo atendían a comerciantes y compradores a diario, sino que también recibían visitantes y visitantes. compartir cómo comerciar, tanto de bienes como de servicios”, afirmó.

Espera que el KKMP de Gedawang pueda inspirar al KKMP de otros subdistritos con su historia de éxito.

En cuanto a la construcción del almacén KKMP de Sampangan Village, dijo, más tarde se convertirá en un fuerte centro logístico para apoyar la cadena de distribución de seguridad alimentaria y apoyar la economía comunitaria de base de una manera imparcial, compartida y equitativa.

Incluso si es solo un punto primero, dijo que la construcción del almacén estará terminada a fines de enero de 2026 y luego pasará a otros puntos en la ciudad de Semarang.

Según él, la construcción del almacén del KKMP en la aldea de Sampangan es un paso estratégico para reactivar y fortalecer la economía popular y movilizar el potencial local en toda el área de la ciudad de Semarang.

«Más tarde Sampangan Village KKMP lo gestionará, aplicarán el contrato de arrendamiento, también hay actividades logísticas. El objetivo (la construcción) se completará el 31 de enero de 2026», dijo.

Agustina afirmó además que el gobierno de la ciudad de Semarang continúa apoyando y alentando el modelo de negocio KKMP para que funcione de manera óptima de acuerdo con el potencial de cada subdistrito, a fin de crear una mejora económica integral desde arriba hasta abajo.

Mencionó las formas de apoyo que van desde financiamiento, capacitación de Recursos Humanos (RR.HH.) para garantizar el fortalecimiento de las cooperativas y la sostenibilidad del programa, trabajando con socios estratégicos, además de brindar recomendaciones a las partes dispuestas a compartir para comprar artículos de primera necesidad de KKMP.

Incluso emitió una circular para que todas las ADN se registraran como miembros de cooperativas en sus respectivos subdistritos para aumentar las restricciones de capital.

«También ayudaremos a KKMP a explorar otros potenciales comerciales para que no se limite solo al sector de los supermercados. Por ejemplo, el sector de residuos, el sector de servicios turísticos porque la ciudad de Semarang tiene mucho turismo, etc.», dijo Agustina.

Lea también: Se construyen cinco cooperativas de aldeas rojas y blancas en la regencia de Temanggung