El gobierno de la ciudad de Semarang preparará una academia wayang para la regeneración de artistas

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang planea establecer una Academia de Títeres, un lugar de aprendizaje para niños que quieran tomar en serio el mundo del wayang como un paso en la regeneración de los artistas.

La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dijo el sábado que la academia tendría el concepto de internado artístico.

Lo transmitió al margen del Festival Semesta Wayang que tuvo lugar en la Plaza Pancasila Simpang Lima Semarang.

Así, dijo, los participantes se «alinearán» para aprender varias cosas, desde comprender a los personajes, practicar el diálogo hasta aparecer en espectáculos reales.

«Más tarde, los niños pueden elegir el personaje que quieren interpretar, puede ser Srikandi, Pandava o cualquier otro personaje. Después de entender el papel, practicarán y actuarán regularmente en TBRS cada semana», dijo.

Posteriormente, dijo, unos 50 niños participarán en la primera fase de la capacitación, financiada por el presupuesto regional de ingresos y gastos (APBD) de la ciudad de Semarang.

El objetivo es que los participantes puedan representar una obra completa con el grupo Ngesti Pandowo el próximo año, Día Mundial del Títere.

«Nuestra esperanza es que de aquí nazca una nueva generación que garantice que la llama del arte wayang no se apague con el tiempo», dijo.

En relación con este evento, Agustina planea hacer del Festival Semesta Wayang un evento anual de rutina en la ciudad de Semarang.

«Queremos que este tipo de actividad se lleve a cabo regularmente todos los años. En el futuro, esperamos que dentro de un año podamos capacitar a actores wayang orang de la generación más joven», dijo.

Además, el gobierno de la ciudad de Semarang también restaurará el edificio Ngesti Pandowo, que ha sido designado Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional (WBTb).

Las renovaciones físicas comenzarán este año, seguidas por mejoras en el interior y el equipo de rendimiento el próximo año.

«Las camisas y trajes viejos serán tratados como ‘patrimonio’. También prepararemos trajes nuevos para que la apariencia siga siendo atractiva y digna», dijo.

Para el gobierno de la ciudad de Semarang, preservar el wayang no sólo significa preservar edificios y objetos, sino también garantizar que el conocimiento y los valores que hay detrás se transmitan a las generaciones más jóvenes.

«La gente no vive para siempre, pero los conocimientos y las tradiciones pueden ser eternos si se transmiten a los niños», concluyó.

