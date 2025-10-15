El gobierno de la ciudad de Semarang plantó 18.040 plantones de manglares.

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang, junto con comunidades y empresas, plantaron 18.040 plántulas de manglares en varios puntos a lo largo de la costa como parte del movimiento «Mageri Segoro».

La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dijo el miércoles que la plantación de manglares y pinos marítimos se llevó a cabo en varios puntos como Baruna Beach, Tirang Beach, KIW Beach, Trimulyo y Mangunharjo.

Según él, el programa Mageri Segoro, que significa proteger el mar, es una iniciativa del gobierno provincial de Java Central para fortalecer la resiliencia de la costa contra las amenazas de socavación, maremotos y hundimientos del terreno.

Esta actividad se llevó a cabo simultáneamente en 17 distritos/ciudades costeras de Java Central, incluida la ciudad de Semarang, uno de los puntos importantes que se centra en la plantación de pino marítimo en la zona de Mangunharjo.

«Para la ciudad de Semarang, esta playa es como la valla de una casa. Si la valla se daña, la casa también se sentirá insegura porque estará directamente expuesta a interferencias externas», dijo.

Dijo que proteger la playa es como proteger tu propia casa.

“Entonces, si esta playa es como una valla, es necesario reforzarla para hacer frente a las olas, socavaciones y maremotos que son cada vez más comunes”, afirmó.

Plantar árboles no es sólo una ceremonia, dijo, sino parte de la responsabilidad colectiva de mantener el equilibrio ecológico.

«Hoy estamos plantando pinos marítimos y manglares. Al mismo tiempo, estamos plantando la esperanza de que la costa de Semarang no siga retrocediendo y que el mar siga siendo nuestro amigo y no una amenaza», afirmó.

También destacó la amenaza del hundimiento de la tierra en Semarang, que combinado con el aumento del nivel del mar ha exacerbado las inundaciones por mareas en las zonas costeras.

A través del programa Mageri Segoro, Agustina invita a todas las partes a participar en la plantación de árboles como cerco natural de la ciudad.

“Con el programa Mageri Segoro invitamos a todos los sectores de la sociedad a proteger el mar de la forma más natural, es decir, plantando árboles”, afirmó.

Sin embargo, recordó que los esfuerzos de siembra por sí solos no son suficientes sin seguir políticas técnicas y sostenibles.

«Al construir una cultura de amor por el medio ambiente, al construir una cultura de amor por plantar árboles, lo estamos haciendo nuevamente. Estamos monitoreando el programa para plantar al menos una persona y un árbol cada año», dijo.

Las actividades de plantación de manglares en la ciudad de Semarang recibieron apoyo de 26 empresas a través del programa de RSE, entre ellas PT Indofood Noodle, PLN, Pertamina, PT Sido Muncul, PT Phapros, PT Kubota, PT Victoria Care y PT Kawasan Industri Wijayakusuma.

Además de involucrar a la comunidad empresarial, esta actividad también cuenta con el apoyo de varias comunidades costeras como Camar, Prenjak, KPA Semarang Mangrove, Kenari, Arjuna Berdikari y Tripari.