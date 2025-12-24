El gobierno de la ciudad de Semarang ha decidido que no habrá espectáculos de fuegos artificiales en Nochevieja.

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang decidió no realizar una celebración de fuegos artificiales durante la celebración de Nochevieja de 2026, que normalmente se lleva a cabo en la víspera de Año Nuevo.

En cambio, el gobierno de la ciudad de Semarang encabezó las celebraciones de fin de año con actividades de oración interreligiosa y recolección de donaciones para las víctimas de las inundaciones en las regiones de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dijo en Semarang el miércoles que esta política fue concebida como una forma de empatía y solidaridad humanitaria con las comunidades afectadas por desastres naturales.

«En cuanto a los fuegos artificiales del gobierno de la ciudad, no lo creo. Normalmente es en Simpang Lima, pero ayer le sugerí al comité que los fuegos artificiales no eran necesarios», dijo.

Según él, la celebración del Año Nuevo seguirá teniendo lugar, pero con un concepto más significativo: invitar a la comunidad reunida a orar juntos por la seguridad y el bien en el próximo año.

«La oración es muy importante. Estamos agradecidos por el viaje de un año y esperamos que todo sea mejor en 2026. La oración es interreligiosa e incluye el Islam, el cristianismo y otras religiones», dijo.

Destacó que esta política no prohíbe a los privados celebrar el Año Nuevo de acuerdo con las normas aplicables, pero se espera que el espíritu de atención social siga siendo una preocupación común.

Mientras tanto, Indriyasari, jefe del Departamento de Cultura y Turismo de la ciudad de Semarang, explicó que el gobierno de la ciudad no organizó celebraciones de Año Nuevo a gran escala como en años anteriores.

«Para el Año Nuevo de 2026, el gobierno de la ciudad de Semarang no realizará ninguna celebración de Año Nuevo. En Simpang Lima, se llevará a cabo una actuación conjunta con el concepto de oración interreligiosa y recolección de donaciones», dijo Iin, su apodo.

Destacó que el gobierno de la ciudad no organizará fuegos artificiales, pero sí se prepararán entretenimientos para despertar el interés de la gente en asistir y participar en estas actividades sociales.

«El entretenimiento sigue ahí, pero el concepto es invitar a la gente a reunirse, orar y donar. Cualquiera que sea el valor, no nos fijamos en la cantidad, lo más importante es la participación y el involucramiento», dijo.

Disbudpar también hizo un llamamiento a todos los organizadores de eventos que habían solicitado permisos públicos para que incluyeran sesiones de oración comunitaria y donaciones humanitarias destacadas en su gama de actividades.

Hasta el momento, el gobierno de la ciudad no ha tomado ninguna medida especial contra los particulares que solicitan permisos para las celebraciones de Nochevieja.

Lea también: Alcalde de Semarang: UMK mínimo propuesto de 3,7 millones de IDR