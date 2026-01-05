El gobierno de la ciudad de Semarang ha advertido 220 bombas para anticipar inundaciones

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang ha alertado al menos 220 bombas de agua, tanto fijas como portátiles, en un esfuerzo por evitar inundaciones.

La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dijo el lunes en Semarang que se han instalado bombas de agua en todos los puntos vulnerables.

De las 220 bombas de agua, constan de 119 bombas fijas y 101 bombas portátiles, incluida la incorporación de nuevas bombas en Tawang Mas y Peterongan.

Según él, su partido aprendió de la experiencia de las inundaciones de finales de 2024-2025 para hacer frente al pico de la temporada de lluvias a principios de 2026.

Dijo que las medidas anticipadas adoptadas ya no eran sólo ayuda de emergencia, sino mejoras permanentes de la infraestructura.

«No sólo preparamos los instrumentos, sino que también resolvimos la causa fundamental del problema», afirmó.

En la zona de Kaligawe, dijo, se llevó a cabo una ampliación cuádruple de los desagües, de 10 metros a 40 metros, lo que se espera que permita una canalización óptima del agua y evite que se repitan inundaciones graves como ocurrieron antes.

Posteriormente, también se renovó el sistema de pólderes, dragando y profundizando decenas de «umpung-umpung» (mini embalses) en la zona de Mijen, como en Jatingaleh.

Para complementar la infraestructura permanente, el Departamento de Obras Públicas (DPU) también ha reforzado su flota con nuevas bombas instaladas en puntos vulnerables como Tawang Mas y Peterongan.

Aparte de esto, continúa la limpieza y normalización intensivas en áreas como Simpang Lima, Jalan Gajahmada, Pandanaran y a lo largo del Canal de Inundación Oriental para mantener el flujo de agua sin problemas.

Agustina enfatizó que el éxito de la gestión de inundaciones en la ciudad de Semarang fue el resultado de una sólida cooperación a través de fronteras administrativas.

La coordinación de rutina con BBWS (River Area Center), BPJN, Kodim y otras agencias relacionadas también continúa garantizando una respuesta integrada y rápida.

Además de los esfuerzos técnicos y la cooperación institucional, invitó a todos los residentes de la ciudad de Semarang a convertirse en socios activos en la prevención de inundaciones.

«La voluntad técnica del gobierno debe equilibrarse con la conciencia colectiva de los residentes de no arrojar desechos a los cursos de agua y mantener limpio el medio ambiente», dijo.

