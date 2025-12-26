El gobierno de la ciudad de Semarang garantizará la disponibilidad de estacionamiento durante el período navideño 2025/2026

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang garantiza la preparación para la gestión de estacionamiento, la planificación del sitio y el control del tráfico, especialmente en áreas turísticas y centros concurridos durante el período de Navidad y Año Nuevo (Nataru) 2025/2026.

La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, en Semarang, enfatizó el jueves (25/12) que se había encomendado al Departamento de Transporte llevar a cabo una supervisión y control integrados para que las actividades comunitarias y turísticas se desarrollen de forma segura, ordenada y sin problemas.

«Nuestras instrucciones son claras: la Oficina de Transporte llevará a cabo la supervisión y el control sobre el terreno en coordinación con las partes relacionadas, especialmente la policía local y la Unidad de Tráfico de la Policía de Semarang», dijo.

Según él, esta medida es clave para anticipar un aumento del número de vehículos durante las largas vacaciones navideñas, desde la supervisión directa por parte de los agentes hasta la preparación. varios instalaciones de apoyo.

“Hemos creado señales portátiles para indicar los lugares de estacionamiento más cercanos y hemos instalado bolardos integrados para atender a los usuarios del servicio de estacionamiento, especialmente en lugares turísticos y zonas concurridas”, dijo.

Se han identificado una serie de zonas turísticas y centros de actividades públicas como prioridades para la gestión del aparcamiento y la ingeniería del tráfico.

Dijo que el área incluye centros de souvenirs en Jalan Pandanaran, Lawang Sewu, Sam Poo Kong, Kota Lama, Goa Kreo, la zona turística culinaria de Simpang Lima por la noche, así como Taman Indonesia Kaya.

«En estos puntos anticipamos el potencial de acumulación de vehículos con estrategias para maximizar el uso del estacionamiento, tanto el estacionamiento público en la vía como la colaboración con los operadores de estacionamiento fuera de la calle», dijo.

Describió los lugares de estacionamiento alternativos preparados, incluido el estacionamiento en tiendas en Jalan Pandanaran, el estacionamiento en el Museo Mandala Bhakti, el estacionamiento en el Edificio del Servicio de Salud de la ciudad de Semarang y el «estacionamiento fuera de la calle» en Jalan Simpang Lawang Sewu.

Luego Metro Point y DMZ Kota Lama, el «estacionamiento fuera de la calle» Jalan Sendowo, el sótano de Pasar Bulu y el uso del estacionamiento del Ayuntamiento.

Para garantizar un flujo vehicular fluido, el gobierno de la ciudad de Semarang también ha preparado ingeniería de tráfico situacional.

“En ocasiones, la ingeniería de tráfico se realiza junto con la policía, acompañada de la transmisión de información mediante altavoces en los cruces o ‘semáforos’ y la optimización de la gestión del tráfico mediante ATCS”, afirma.

Además, los agentes de grúas del Departamento de Transporte fueron alertados y patrullaron los centros concurridos y las zonas turísticas.

En cuanto a las opciones de estacionamiento alternativas, Agustina dijo que el gobierno de la ciudad de Semarang está trabajando con el sector privado.

«Estamos trabajando con varias partes privadas para proporcionar áreas de estacionamiento alternativas, como la antigua Gama Plaza Simpang Lima, el Museo Mandala Bhakti Tugu Muda, Metro Point y DMZ Kota Lama, así como las áreas de estacionamiento de Pekunden o Batan», dijo.

