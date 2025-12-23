El gobierno de la ciudad de Semarang garantiza que la atención sanitaria esté lista

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang garantiza que la atención médica continúe funcionando de manera óptima durante las vacaciones de Navidad de 2025 y las vacaciones de Año Nuevo (Nataru) de 2026.

La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, destacó el domingo en Semarang que la preparación de la atención médica es una prioridad absoluta para hacer frente al aumento de la actividad comunitaria y los posibles riesgos para la salud durante el período navideño.

Según él, la festividad de Nataru es sinónimo de mayor movilidad de los ciudadanos, visitas turísticas, así como actividades religiosas y celebraciones de fin de año.

Esta condición tiene el potencial de causar un aumento en las necesidades de atención médica, tanto para los servicios de emergencia como para la atención hospitalaria y los servicios de derivación.

Por lo tanto, dijo, el gobierno de la ciudad de Semarang está fortaleciendo el sistema de salud para que siga siendo excelente incluso en medio de las largas vacaciones navideñas.

«El gobierno de la ciudad de Semarang garantizará que los servicios de salud comunitarios sigan funcionando con normalidad y capacidad de respuesta durante la Navidad. Pedimos que los hospitales, centros de salud y servicios de emergencia estén en alerta máxima», dijo.

Explicó que el fortalecimiento de la atención sanitaria se logró mediante la preparación de todos los establecimientos de salud, desde hospitales gubernamentales y privados hasta centros de salud para pacientes hospitalizados y no hospitalizados.

Durante Navidad, dijo, los servicios de atención médica permanecerán abiertos ajustando los horarios del personal médico para que las personas sigan teniendo acceso a servicios de atención médica rápidos y seguros.

También destacó la importancia de la coordinación intersectorial para apoyar la atención sanitaria durante la Navidad.

El Gobierno de la ciudad de Semarang está trabajando con el TNI, la Policía, la BPBD, el Servicio de Transporte y otras agencias relacionadas para garantizar que la respuesta sanitaria pueda llevarse a cabo de manera integrada, especialmente en situaciones de emergencia.

«Esta coordinación intersectorial es muy importante para que las necesidades sanitarias puedan atenderse rápidamente, especialmente si durante la Navidad se producen accidentes de tráfico, catástrofes debidas a condiciones meteorológicas extremas u otras emergencias», afirmó.

Además, el gobierno de la ciudad de Semarang también está preparando un sistema integrado de referencia de atención médica durante Navidad, alertando a las ambulancias en una serie de puntos estratégicos, incluidas áreas propensas a accidentes y lugares con alta actividad comunitaria.

Según el alcalde, este paso es necesario para que los pacientes que necesitan más atención sanitaria puedan ser tratados inmediatamente y sin obstáculos.

El Servicio de Salud de la ciudad de Semarang garantiza que el suministro de medicamentos y otras necesidades médicas sea seguro durante la Navidad, para que los servicios de salud no se vean interrumpidos por limitaciones logísticas.

«Queremos asegurarnos de que nadie en la comunidad tenga dificultades para acceder a la atención sanitaria en Navidad. Todo el mundo debería estar bien atendido», afirmó.