El gobierno de la ciudad de Semarang garantiza la reparación inmediata del dique del río Plumbon

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang ha confirmado que reparará inmediatamente el terraplén del río Plumbon en Mangunharjo, Semarang, que se derrumbó después de las fuertes lluvias del miércoles (12/10).

La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dijo el viernes que un equipo conjunto se trasladó inmediatamente al lugar.

Un equipo conjunto del gobierno de la ciudad de Semarang limpió inmediatamente el área afectada y también comenzó a colocar sacos de arena como ayuda de emergencia.

Incluso se desplegó equipo pesado para acelerar el cierre de los puntos rotos en el dique del río Plumbon.

«Desde la primera noche, bajamos inmediatamente con los residentes, el TNI y la Policía para limpiar las casas afectadas. La instalación de ‘sacos de arena’ continúa hasta hoy (12/12) y nuestro objetivo es completar el tratamiento de emergencia pronto», dijo.

Además de una gestión rápida, el gobierno de la ciudad de Semarang también garantiza una coordinación intensiva con el Centro de Cuenca del Río Pemali Juana (BBWS) como titular de la autoridad fluvial.

Según él, BBWS está empezando a preparar un tratamiento permanente, incluido el envío de mampostería de piedra como refuerzo a largo plazo.

«Estamos constantemente comunicándonos y coordinando con BBWS. Así que tan pronto como recibimos ayer la noticia de que el dique se había roto, inmediatamente bajamos juntos para formular un tratamiento de emergencia y un tratamiento permanente. Hoy, BBWS comenzó a traer materiales para reparaciones permanentes», dijo.

Explicó que ya se habían realizado esfuerzos de prevención antes del incidente, es decir, que se había trabajado con la comunidad, subdistritos y subdistritos para anticipar posibles vulnerabilidades de los diques.

«Nosotros, junto con la comunidad, el jefe de la aldea y el jefe del subdistrito, lo anticipamos desde el principio. Hemos instalado varios focos para fortalecer los puntos vulnerables en Plumbon», dijo.

Sin embargo, debido al envejecimiento del dique y a la gran intensidad de las precipitaciones, el dique ha resultado dañado en una longitud de 20 metros.

«Los viejos diques ya no pueden soportar las fuertes corrientes durante las lluvias extremas. La gran escorrentía de las áreas de Cangkiran y Mijen hizo que los diques se rompieran», dijo.

Agustina también subrayó la importancia de la preparación de la comunidad, especialmente teniendo en cuenta la previsión del BMKG de que las precipitaciones aumentarán hasta febrero del próximo año.

«Es posible que a partir de la segunda semana de diciembre haya un aguacero enorme, que será bastante fuerte y bastante alto en la ciudad de Semarang, por lo que todos debemos estar preparados. Lo primero es que mantendremos los canales y ríos limpios de basura», dijo.

Además, también recordó a los residentes que viven cerca de los ríos que siempre estén más preparados e informen de inmediato si ven algún peligro potencial.

Lea también: El Ministerio de Justicia de Java Central organiza ejercicios saludables conjuntos para mantener la forma física de los empleados