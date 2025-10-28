El gobierno de la ciudad de Semarang garantiza atención sanitaria a las víctimas de accidentes de autobús en Pemalang

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang ha garantizado tratamiento médico a las víctimas del accidente de autobús en el grupo Bendan Ngisor Village Health Forum (FKK), distrito de Gajahmungkur, en la carretera de peaje de Pemalang.

La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, aseguró el lunes en Semarang que todas las víctimas recibirían atención y tratamiento por parte del gobierno, ya sea que murieran o resultaran heridas.

Para las cuatro víctimas fallecidas, las familias recibirán asistencia por valor de 50 millones de IDR de PT Jasa Raharja, mientras que se están preparando 20 millones de IDR para gastos médicos de las víctimas heridas.

«50 millones de rupias por fallecimiento se pagarán en efectivo. Mientras tanto, 20 millones de rupias son asistencia en forma de recomendaciones de tratamiento por valor de esa cantidad. Esto se coordinará con el jefe del departamento de salud», dijo, al margen de indemnizar a los herederos de las víctimas de accidentes.

Si los gastos médicos de la víctima superan Rp. El límite de 20 millones del PT Jasa Raharja, gobierno de la ciudad de Semarang, cubrirá el déficit para que todos los tratamientos médicos puedan completarse sin ninguna carga financiera para la víctima.

«Si se recaudan hasta 20 millones de rupias y resulta que se necesita más investigación o tratamiento, el gobierno de la ciudad se ocupará de ello inmediatamente para que los casos se resuelvan. Algunas víctimas con lesiones menores todavía necesitan controles de salud y tratamiento, y si no pueden usar BPJS, los ayudaremos», dijo.

Según él, todos los gastos médicos para las víctimas serán gratuitos, incluso si necesitan medicamentos o tratamientos especiales en el hospital.

«La cuota es de 20 millones de rupias, pero si hay medicamentos caros o medidas especiales, el Ministerio de Salud se hará cargo inmediatamente. Debería ser gratuito», dijo.

También recordó a los organizadores de transporte que tengan más cuidado en garantizar la idoneidad de los vehículos, especialmente los autobuses utilizados por los residentes.

«Tengan cuidado, revisen los autobuses. Esto es responsabilidad de los organizadores. Asegúrese de que los autobuses utilizados por los residentes sean realmente aptos para circular», dijo.

Mientras tanto, el jefe del departamento de Jasa Raharja Semarang, Manggala Aji Mukti, dijo que la compensación se entregó a los herederos de las víctimas que murieron de acuerdo con las regulaciones aplicables.

«Para las víctimas que murieron, pagamos una indemnización a los cuatro herederos. Cada uno de ellos recibió 50 millones de rupias», dijo.

Además, Jasa Raharja también ofrece garantías para los costos de tratamiento de las víctimas lesionadas de hasta 20 millones de IDR por persona, lo que se hace a través de un mecanismo de carta de garantía al hospital que trata a las víctimas.

«Ofrecemos una garantía de los costos del tratamiento a través del hospital donde están siendo tratados. Por lo tanto, el hospital facturará a Jasa Raharja los costos reales más adelante», dijo.

Según los datos, el número total de pasajeros de autobús involucrados en el accidente fue de 36 personas, de las cuales cuatro murieron y otras 32 resultaron heridas y actualmente están siendo tratadas en el Hospital Islámico de Pemalang, y varias han sido remitidas a hospitales de Semarang.

«Es nuestra naturaleza realizar pagos directamente al hospital, no a la víctima. Por ejemplo, si el costo del tratamiento alcanza los 15 millones de rupias, el hospital le cobrará a Jasa Raharja esa cantidad», dijo.