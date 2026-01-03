Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang ganó decenas de premios en 2025 bajo el liderazgo de la alcaldesa Agustina Wilujeng.

Según el alcalde de Semarang, los premios recibidos en 2025 son el resultado del trabajo colectivo de todos los funcionarios regionales y no pueden separarse del apoyo y la participación activa de todos los residentes de la ciudad de Semarang.

“Cualquier apreciación debe interpretarse como un estímulo para seguir mejorando la calidad de los servicios y las políticas públicas”, afirmó.

Algunos de los premios ganados por el Ayuntamiento de Semarang en 2025 incluyen ser nombrada ciudad pionera en el desarrollo de la inclusión social por SETARA-INKLUSI y ganar el premio Puspa Bangsa y los premios Women’s Inspiration en las categorías de políticas públicas y transparencia presupuestaria.

En el ámbito de los servicios públicos y la administración, el Gobierno de la ciudad de Semarang recibió la Designación Principal de Ciudad Amiga de la Infancia (KLA) 2025 del Ministerio de PPPA, el Premio a la Apertura de la Información Pública en la categoría Informativa, así como una puntuación «AA» altamente satisfactoria en el campo de la supervisión de archivos de los Archivos Nacionales de la República de Indonesia. Además,

La ciudad de Semarang también ganó el Premio Armonía del Ministerio de Religión como el gobierno de la ciudad con el mejor desempeño en Indonesia.

En el sector de innovación y transformación digital, Semarang recibió el premio Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index Award 2025, lo que convierte a Semarang en el primer mejor gobierno municipal a nivel nacional.

«Los premios no son el objetivo final, lo que importa es cómo el gobierno está presente y tiene un impacto real en los ciudadanos», afirmó.

Agregó que las diversas valoraciones recibidas en 2025 serán un capital importante para fortalecer la cooperación entre sectores.

