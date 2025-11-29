El gobierno de la ciudad de Semarang está limpiando los ríos en previsión de condiciones climáticas extremas.

Semarang (ANTARA) – El Departamento de Obras Públicas (DPU) de la ciudad de Semarang, Java Central, está llevando a cabo actividades de limpieza de ríos para anticipar el impacto de eventos climáticos extremos que pueden ocurrir hasta fin de año.

El jefe del DPU de la ciudad de Semarang, Suwarto, explicó en Semarang el sábado que se han tomado una serie de medidas para anticipar los efectos del clima extremo, especialmente limpiando los sedimentos de los ríos.

Dijo que estas actividades incluían la limpieza de ramas y materiales que interrumpían el flujo del río.

También se han emitido advertencias sobre las casas ubicadas a orillas del río, ya que se cree que su presencia dificulta la gestión de emergencias, especialmente cuando ocurre una emergencia como un incendio.

«Hemos limpiado el río y los brazos que lo perturbaban. También hemos advertido a las casas en las orillas del río que no estuvieran allí, ya que ayer bloquearon a los bomberos durante el incendio», dijo.

Dijo que se había coordinado con funcionarios del subdistrito y del subdistrito para dar instrucciones a los residentes que aún ocupan las orillas del río para no bloquear las rutas de evacuación y el acceso de los oficiales.

“Esto también es una preparación cuando llueve para que el río fluya sin problemas”, dijo.

Se llevaron a cabo operaciones de limpieza a lo largo del río Semarang desde la zona de Jalan Gajah Mada hasta Petudungan, en las que participaron unas 200 personas. Provienen de diversos elementos, entre ellos Koramil, subdistritos, subdistritos, Rijkswaterstaat y el Instituto de Prácticas y Cooperación en Prácticas (LKPM).

Mientras limpiaban el río de ramas altas, los agentes también utilizaron un puente aéreo.

Los trabajos en el lecho del río sólo se pueden realizar manualmente, porque el equipo pesado no puede ingresar al sitio.

Después de esto, la DPU de la ciudad de Semarang planea continuar limpiando el río Banger, ya que el área será la sede del Festival del Río Banger el próximo domingo, y se acumulará una gran cantidad de jacintos de agua en esa área.

Además de limpiar el río, Suwarto también reveló que el gobierno de la ciudad continúa dragando sedimentos en varias alcantarillas y drenándolos.

Este tratamiento, especialmente en zonas propensas a inundaciones como Simpang Lima y Jalan Gajah Mada, es un intento de evitar obstrucciones de agua cuando llueve.

Espera que las actividades periódicas de limpieza de los ríos puedan promover la responsabilidad comunitaria hacia el medio ambiente.

«Esperamos que la gente no arroje residuos descuidadamente y ayude a mantener la limpieza del medio ambiente», dijo Suwarto.

Lea también: Bluebird: los clientes en Semarang crecen un 36 por ciento