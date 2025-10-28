El gobierno de la ciudad de Semarang está desplegando trabajadores para limpiar los canales de agua.

Semarang (ANTARA) – El Departamento de Obras Públicas (DPU) de la ciudad de Semarang, Java Central, ha movilizado a todos los trabajadores de campo para limpiar canales de agua, alcantarillas, ríos y ensenadas en varias partes de la ciudad de Semarang de desechos y sedimentos.

El jefe de la DPU de la ciudad de Semarang, Suwarto, en Semarang, agradeció el martes la dedicación de los oficiales de campo que continuaron trabajando en condiciones climáticas adversas.

«Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que no se obstruya el flujo de agua de lluvia. Aunque llueve mucho, nuestros oficiales continúan trabajando en el campo para limpiar los desechos y garantizar que los cursos de agua y el drenaje funcionen correctamente», dijo.

Explicó que este paso fue para garantizar que el flujo de agua de lluvia se mantuviera fluido y no creara charcos que pudieran perturbar las actividades de la comunidad.

Además de desplegar oficiales, la DPU también está coordinando con agencias relacionadas y la comunidad circundante para acelerar el proceso de limpieza en lugares propensos a inundaciones.

Instó a los residentes a no arrojar desechos a ríos o vías fluviales, ya que esto podría empeorar los bloqueos.

«El papel de la comunidad es muy importante. Si no tiramos residuos descuidadamente, juntos podemos minimizar la formación de charcos y mantener limpio el medio ambiente», afirmó.

A través del arduo trabajo de los oficiales de campo, la DPU de la ciudad de Semarang espera que este esfuerzo pueda minimizar el riesgo de inundaciones y mantener la comodidad de los residentes durante la temporada de lluvias.

En los últimos días, fuertes lluvias cayeron sobre la ciudad de Semarang, provocando inundaciones en varios lugares, tanto en las carreteras principales como en las zonas residenciales.

Las carreteras de protocolo y la ruta Pantura en el tramo de Kaligawe son propensas a inundaciones. Además, también se inundaron varios asentamientos, como Genuk Indah, Dempel Baru y Tlogosari.

